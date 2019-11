Hoe Bauke Mollema met een sluw trucje de Japan Cup won: “Rivalen zijn niet altijd eerlijk” XC

11 november 2019

17u17 2 Wielrennen Bauke Mollema zette drie weken geleden de 28ste editie van de Japan Cup, de laatste eendagskoers met naam van het seizoen, op zijn palmares. Al deed hij dat wel op een sluwe manier, zo blijkt nu uit een filmpje van EF Education First.

Na een rit van 144,2 km rond Utsunomiya klopte Bauke Mollema (de op papier snellere) Michael Woods in een sprint-a-deux. “Hoe is dat mogelijk?”, vroegen ze zich in de volgwagen van EF Education First af. Teammanager Jonathan Vaughters kwam vervolgens snel met duidelijkheid. “Mollema zei tegen Michael dat het nog tien kilometer was tot de finish.”

“Het is ook wel Michaels fout. Maar hij dacht dus dat het nog een ronde was en sprintte daarom niet vol. Laat het een les zijn dat rivalen niet altijd eerlijk zijn”, aldus Vaughters. Mollema greep zo zijn tweede zege op korte tijd, nadat hij eerder de Ronde van Lombardije won. Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles) was met een negende plek de eerste Belg.

Bekijk hieronder de beelden vanaf minuut 15: