Hoe andere teams Deceuninck-Quick.Step kunnen ontmantelen? Eddy Planckaert vindt het niet zó moeilijk Joeri De Knop

05 maart 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Ter plekke klaar, kwam Eddy Planckaert (60) zaterdag en zondag voor de buis. De dominantie van Deceuninck-Quick.Step deed hem nostalgisch wegdromen naar vervlogen Panasonic-tijden. «Ik ben fan. Maar de andere ploegen mogen hen wel wat meer pijn doen, vind ik. Dju toch!»

35 jaar. Zo lang was het geleden dat een team nog eens ‘dubbelde’ in het Vlaamse openingsweekend. In 1984 won Eddy Planckaert de Omloop (Het Volk, toen nog) en Jos Lammertink ’s anderendaags Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor het legen­darische Pana­sonic, was dat. «Oók een goed ploegske, hé?», lacht Planckaert spontaan bij de herinnering. «Met twee uitgesproken kopmannen. Eric Vanderaerden en ik, op dat moment bij de drie snelsten ter wereld. Met schaduwkopman Phil Anderson. En met voorts nog zes, zeven andere renners die konden winnen. Oosterbosch, mijn broer Walter, Lubberding, Rooks, Theunisse, Winnen, noem maar op. Eigenlijk waren er maar twee echte knechten. De Keulenaer en... Lammerts. Die in dat gezegende jaar ’84 nog zélf de Ronde van Vlaanderen won. Om maar te zeggen.»

