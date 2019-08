Hodeg schenkt Deceuninck-Quick.Step sprintzege in BinckBank Tour GVS

16 augustus 2019

16u05

Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) sprintte naar de zege in de vijfde etappe van de BinckBank Tour. De Colombiaan troefde in een ontregelde massasprint drievoudig ritwinnaar Sam Bennett af. Edward Theuns werd derde, Tim Wellens blijft leider.

Met 191 kilometer was de vijfde etappe de langste onderneming in deze BinckBank Tour. Tussen Riemst en Venray was het biljartvlak, een uitgelezen kans voor de sprinters. Na drie mislukte pogingen om de vlucht van de dag, zonderde een viertal zich met succes af. Jasha Sütterlin, Robert Stannard, Oscar Riesebeek en Willie Smit. Meer dan een voorgift van 2'30" kreeg het kwartet niet. Deceuninck-Quick.Step zette zich al snel op de kop van het peloton en hield de avonturiers netjes binnen schot.

Deceuninck-treintje

Toen ook Bora-hansgrohe zich met de zaakjes ging moeien - Bennett aasde op een vierde zege - zakte de kloof met nog 25 kilometer voor de boeg onder de minuut. De vluchters zagen ondanks de goede samenwerking hoe dan ook de bui hangen. De Gouden Kilometer graaiden ze wel nog mee en was dus niet van belang voor de klassementsmannen, maar op vier kilometer van de finish was hun liedje uit.

Zoals verwacht volgde een massasprint. In de buik van het peloton ging een deel in de laatste rechte lijn onderuit. Hodeg trok het zich niet aan en werd perfect gepiloteerd door zijn collega’s van Deceuninck-Quick.Step. Drievoudig ritwinnaar Bennett raakte was ingesloten, kwam er in laatste instantie toch nog uit, maar strandde op een halve fietslengte van de Colombiaan. Edward Theuns nestelde zich op de laatste podiumplek. Tim Wellens behield makkelijk de leiderstrui.

Morgen leggen de renners een individuele tijdrit van 8,4 kilometer af in Den Haag. Zondag eindigt de rittenkoers.