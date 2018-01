Hilaire Van der Schueren ambitieus: “Wil bijna dubbel zoveel overwinningen als vorig jaar” Xander Crokaert in Benidorm

09u03 2 BELGA Wielrennen Maandag kregen Hilaire Van der Schueren en zijn Wanty-Groupe Gobert-boys geweldig nieuws te horen. De procontinentale ploeg mag namelijk van organisator ASO voor het tweede jaar op rij naar de Ronde van Frankrijk. “Ik heb nooit getwijfeld dat we geselecteerd zouden geraken”, luidt bij ploegleider Van der Schueren in stageoord Benidorm.

“Hoe ik het nieuws van de selectie vernam? Tourbaas Christian Prudhomme nam contact op met algemeen manager Jean-François Bourlart, en die telefoneerde me vervolgens met de boodschap: ‘Je moet geen verlof nemen in juli.’ Toen wist ik genoeg."

Backaert en co kregen zo de voorkeur op onder meer Vital Concept Cycling, het nieuwe team van spurter Bryan Coquard. Die laatste schreeuwde in de media om een kans, maar zonder succes. Geen verrassing, volgens Van der Schueren. “ASO is nu eenmaal niet snel geneigd om nieuwe teams onmiddellijk een wildcard toe te kennen. Daarnaast reden we vorig jaar een geweldige Ronde van Frankrijk en wonnen we de Europe Tour. Redenen genoeg om ons naar de Tour te sturen.”

BELGA

“Droom van etappewinst in de Tour”

In principe trekt Van der Schueren deze zomer met klimmer Guillaume Martin en sprinter Timothy Dupont als speerpunten naar La Grance Boucle. Als die laatste in vorm is, kan er volgens de 69-jarige ploegleider veel gebeuren. “Ik droom stiekem van etappewinst. Als we Dupont op zijn niveau krijgen van 2016 is dat zeker mogelijk.” Dromen mag, al kan de snelle Bredenaar wel niet op een treintje rekenen in de grootste wielerronde. “Dat is inderdaad helaas niet mogelijk”, vertelt Van der Schueren. “Eén à twee renners kunnen hem wel helpen in de sprint. Daarnaast wil ik een team dat aanvalt en ook nog eens voor het eindklassement rijdt. Ik hoop toch dat Martin tussen plek 10 en 15 in Parijs zal finishen.”

Photo News

Sprinten, aanvallen en klimmen dus. Wanty-Groupe Gobert zal in elk geval met een veelzijdige selectie aan de Tourstart verschijnen. “Welke acht ik meeneem? Moeilijk, zeker aangezien nieuwkomers Dupont en Eiking er in principe ook bij zijn”, aldus Van der Schueren. Of Bart Declercq door zijn heupbreuk de Ronde van Frankrijk haalt, blijft een groot vraagteken. “Hij ligt momenteel constant in bed. Ik weet dat hij 200% voor zijn vak leeft, maar veel hangt af van zijn revalidatie. Afwachten dus.” Declercq is tevens niet de enige afwezige op stage in Benidorm. Ook Dion Smith is niet van de partij, aangezien hij zondag het Nieuw-Zeelandse kampioenschap reed. Ter info: Smith werd er 13de.

"Zeker twintig zeges"

En wat met de ambities van de Belgische ploegleider? Vorig jaar boekte Wanty-Groupe Gobert twaalf overwinningen. “Dit seizoen wil ik er zeker twintig”, klinkt het resoluut bij Van der Schueren. “Bijna het dubbele, ik weet het. Maar een goede Dupont kan alleen al een keer of zes raak schieten. Daarnaast wil ik dat we in de grote klassiekers meer in beeld komen. Yoann Offredo was wel behoorlijk in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ik verlang meer. Ik denk dan ook aan Guillaume Van Keirsbulck, Pieter Vanspeybrouck en Frederik Backaert. Zij moeten meer doen in de finale dan ze tot nu toe gedaan hebben.”

BELGA

Photo News