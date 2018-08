Heuvelrit BinckBank Tour kolfje naar de hand van Mühlberger, leider Mohoric verdedigt in z'n eentje trui met verve GVS

18 augustus 2018

Gregor Mühlberger ( BORA-hansgrohe ) heeft de heuvelachtige zesde rit van de BinckBank Tour op zijn conto geschreven. De Oostenrijker ontliep een massasprint met een late uitval na een spraakmakende finale. Matej Mohorič kon lang op geen enkele ploegmakker rekenen, maar verdedigde in z'n eentje zijn leiderstrui met verve.

Eindelijk kon het vuurwerk van stal in de BinckBank Tour. Al een hele week roepen de klassementsmannen dat de ritten door de heuvels van Nederlands Limburg en de Vlaamse Ardennen dit weekend bepalend zijn voor eindwinst. In een tocht van 182 kilometer tussen Riemst en Sittard lagen vandaag 20 hellingen geposteerd: de eerste klus van een lastig tweeluik werd dus eindelijk aangevat.

Het duurde even, maar na enkele mislukte pogingen muisde er toch een viertal vandoor. Onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Nick van der Lijke (Roompot), Matthias Brändle (Trek-Segafredo) en Alexis Gougeard (AG2R) – gisteren ook in de vroege ontsnapping – harkten een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar.

Schatsberg

Een dappere poging, maar snel was duidelijk dat het peloton zich dit keer niet zou laten verrassen, op 100 kilometer van de meet had het kwartet nog een voorgift van amper twee minuten en dertig seconden. Vooral Quick.Step hield er de vaart stevig in en liet het peloton in stukken en brokken scheuren. Vijftig kilometer verder was het liedje van de vroege avonturiers dan ook helemaal uit. Met een uitgedund peloton gingen we een lange finale in. Voor Kittel ging het veel te snel, hij gaf er de brui aan in een absoluut rampseizoen voor de Duitser.

Maciej Bodnar en Timo Roosen waren net over de Duitse grens de volgende die een aanval in mekaar knutselden. Een gedroomd duo, de Pool en Nederlander fietsen kilometer na kilometer zowaar een kloof van één minuut bij elkaar. Leider Matej Mohoric had geen pionnetjes over om aan het werk te zetten, Lotto NL-Jumbo verrichtte daarenboven uitstekend afstoppingswerk in het peloton.

Tót Tim Wellens op de Schatsberg aan de boom ging schudden. Yves Lampaert en Jasper Stuyven glipten mee, op 13 kilometer van het summum vonden de drie Belgen de aansluiting bij Bodnar en Roosen. Maar we gingen niet met vijf stuks de finale in, ook Van Avermaet en Matthews kwamen vooraan immers postvatten.

