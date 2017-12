Het wielerjaar fotografisch bekeken (deel 2): de elleboog van Sagan en de dubieuze dubbel van Froome DMM

Het wielerjaaroverzicht fotografisch bekeken, deel 2 Wielrennen 2018 nadert met rasse schreden en dan kijken we altijd graag terug naar wat afgelopen jaar sportief heeft gebracht. Letterlijk in dit geval, want dit zijn de leukste, mooiste of meest opvallende foto's uit het wielerjaar 2017. Van de elleboog van Peter Sagan in Vittel tot de zege van Tim Wellens voor een Chinese tempel. Dit is het tweede deel van ons fotografisch wielerjaaroverzicht. Ready, set, go!

Juli: de Tour en een Baskische hoed

De Ronde van Frankrijk. Chris Froome pakt zonder al te grote tijdsverschillen een makkelijke vierde eindzege. In de sprints domineert Marcel Kittel, terwijl Peter Sagan na veel commotie uit 'La Grande Boucle' verdwijnt. In de nasleep van de Tour pakt Michal Kwiatkowski de Zorreguita in het Baskenland.

AP De Tour begint met een valse noot voor Alejandro Valverde. De Spaanse topper gaat onderuit in een gladde bocht tijdens de proloog in Düsseldorf en moet met gebroken knieschijf opgeven.

BELGA Het eerste geel is voor de Brit Geraint Thomas.

ANP De grote slokop in de eerste Tour-week is Marcel Kittel. De spurtbom uit de stal van Patrick Lefevere haalt vijf etappezeges en lijkt op weg naar het groen...

AFP Een valpartij en een maagprobleem zouden uiteindelijk anders beslissen. Kittel verdwijnt na de tweede week roemloos uit de Tour.

EPA We zijn de vierde etappe wanneer Peter Sagan tekent voor de elleboog van het jaar. De Slovaak brengt Mark Cavendish ten val en wordt uit de wedstrijd genomen.

BELGA Uiteraard kwam daarbij de nodige persaandacht kijken.

AFP In de afdaling van de gevreesde Mont du Chat valt opnieuw een grote naam. Richie Porte moet na een ware doodsmak opgeven. In diezelfde etappe zouden onder meer ook Rafal Majka, Daniel Martin en Geraint Thomas tegen het asfalt gaan.

REUTERS Warren Barguil wint ei zo na in Chambéry. De jonge Fransman ziet Rigoberto Uran nog net de zege wegkapen, al zou Barguil later wel nog twee etappes en de bolletjestrui wegkapen. Met ook nog eens het groen voor Michael Matthews was ook de Tour voor Team Sunweb een meer dan geslaagde onderneming.

Photo News Het enige moment waarop Froome van zijn pluimen laat in de Tour is op Peyragudes. Romain Bardet wint op de laatste steile strook asfalt. Fabio Aru mag voor twee etappes in de gele trui rondrijden.

BELGA Op de Col d'Izoard slaat Froome met dank aan meesterknecht Landa ongenadig toe. De Tour ligt nog voor de slottijdrit in een definitieve plooi.

EPA Ook in de laatste beslissende tijdrit toont Froome zich beter dan de concurrentie. De etappe start en eindigt in het voetbalstadion van Marseille.

Getty Images Een vierde eindzege in de Tour en daar is ook Froome junior blij mee.

Photo News Het eindpodium: Warren Barguil (bolletjestrui), Simon Yates (jongerentrui), Chris Froome (gele trui) en Michael Matthews (groene trui).

EPA Een dikke week na de Tour mag Michal Kwiatkowski zegevieren in San Sebastian. De Pool van Sky wint ook een Zorreguita, de typische muts uit het Baskenland.

Photo News Op de allerlaatste dag van juli slaat Dylan Teuns toe in de Ronde van Polen. Onze landgenoot van BMC wint de derde etappe voor Peter Sagan. Ook het eindklassement is een kolfje naar de hand van Teuns. De Limburger zou met de Ronde van Wallonië en de Arctic Race of Norway trouwens tekenen voor een onuitgegeven drieluik middenin de zomer.

Augustus: de start van een onmogelijke dubbel, Kristoff en Campenaerts Europees kampioen

Begin augustus kroont Alexander Kristoff zich na een prangende sprint met Elia Viviani tot Europees kampioen wielrennen. De Italiaan pakt revanche in de Hamburg Cyclassics en de Bretagne Classic. Ondertussen begint Froome aan zijn helse onderneming om de dubbel Tour-Vuelta te realiseren.

Photo News Alexander Kristoff pakt de Europese kampioenentrui in het Deense Herning. Elia Viviani en Moreno Hofland mogen mee op het podium.

Photo News Victor Campenaerts wint de tijdrit voor Ryan Mullen.

BELGA In de vernieuwde Eneco Tour - nu de Binck Bank Tour - zet Tom Dumoulin de puntjes op de "i".

TDW Viviani pakt revanche in Bretagne en Hamburg.

Photo News De Vuelta begint met een knal voor de Belgen. Yves Lampaert pakt de rode trui na een late uitval.

Photo News Ploegmakker Matteo Trentin is dan weer een maatje te groot voor het hele pak in de Vuelta. De Italiaan pakt vier ritzegs en de groene puntentrui.

Photo News De basis ligt er. Froome wint de negende etappe met aankomst op Cumbre del Sol. Niemand twijfelt aan de eindoverwinning voor de Brit.

September: Drie op een rij voor 'Peter de Grote', Belgisch succes in de Vuelta

De Ronde van Spanje gaat onverminderd voort in september. Chris Froome realiseert de dubbel maar heeft daar achteraf gezien wel 2.000 nanogram per milliliter salbutamol voor nodig. Thomas De Gendt en Sander Armée vieren feest met Lotto-Soudal. Enkele weken later zijn alle honneurs voor Peter Sagan. De Slovaak neemt met een derde wereldtitel op rij de ultieme revanche voor zijn uitsluiting tijdens de Tour.

EPA Bovenop Los Machucos wankelt Froome even, maar Mikel Nieve beperkt de schade voor zijn kopman. De rode trui zou de dag na deze etappe wel een positieve dopingplas afleveren.

EPA Zonder twijfel de mooiste zege uit zijn carrière. Sander Armée zet de kroon op het werk in de Vuelta.

TDW Een ritzege in elke grote wielerronde. Thomas De Gendt schaart zich in Gijon bij de groten uit de wielersport.

AFP Het laatste kunststukje. Alberto Contador zegeviert bovenop de Angliru en haalt nog één keer zijn 'pistolero' boven.

Photo News De dubbel is een feit: Chris Froome pakt na de Tour ook de eindzege in de Vuelta.

TDW Wie anders dan Peter Sagan wint de GP in Québec. De wereldkampioen - met skibril - is helemaal klaar voor het WK in Bergen.

ANP Alsof er geen eind aan komt. Tom Dumoulin is ook in Bergen de beste en mag zich na een waar boerenjaar ook wereldkampioen tijdrijden noemen.

ANP Niet Kristoff, maar Sagan wordt voor een derde keer op rij wereldkampioen in Noorwegen.

Photo News De Noren komen massaal op straat voor het WK wielrennen.

Photo News Het WK in Bergen, een absolute voltreffer.

Photo News Nummer drie is binnen.

Photo News Derde keer wereldkampioen, getekend Peter Sagan.

Photo News En of 'Peter de Grote' blij was met zijn triomftocht in Noorwegen.

Oktober: doodsmak voor Bakelants, triomftocht voor Wellens in China

In de oktobermaand doven de lichten traditioneel na de Ronde van Lombardije. Vincenzo Nibali wint de koers van de vallende bladeren. Laurens De Plus en Jan Bakelants komen zwaar ten val. Aan het bittere eind is het laatste woord voor Tim Wellens. Onze landgenoot plaatst een orgelpunt in China, waar ook Greg Van Avermaet als nummer één gehuldigd wordt.

TDW In de Ronde van Lombardije komt Laurens De Plus zwaar ten val tijdens de afdaling van de Muro di Sormano. De Quick.Step-renner verdwijnt in een ravijn, maar kan het gelukkig nog allemaal navertellen.

RV Jan Bakelants komt er bekaaider van af. Onze landgenoot van AG2R duikelt hetzelfde ravijn in en breekt enkele ruggenwervels.

Photo News Bakelants, kermend van de pijn na zijn val in de Ronde van Lombardije.

TDW We zouden het nog vergeten, maar Vincenzo Nibali wint na een turbulente editie zijn tweede Ronde van Lombardije.

Photo News Wellens legt de basis voor zijn eindzege in China na een meesterlijke vertoning net voor een Chinese tempel.

TDW Mooie plaatjes in Guangxi. Tim Wellens boekt er zijn vierde eindzege in een rittenkoers in vier jaar tijd.

TDW Ook Fernando Gaviria beleeft een glorierijk seizoenseinde. De Colombiaan pakt vier etappes in de Ronde van Guangxi. Silvan Dillier gaat er zowaar even bij liggen op het podium.

TDW Tim Wellens in China.

TDW Nummer één. Greg Van Avermaet wordt in China door de UCI gehuldigd als de beste renner van het voorbije jaar.

AFP Na de criteriums in Shanghai en Saitama mag het licht definitief uit. Op naar het wielerjaar 2018!