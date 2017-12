Het wielerjaar fotografisch bekeken (deel 1): van de krokodillentranen bij Mathieu tot de 'jump van Oli' Dries Mombert

16u00 4 RV/ Photonews/Belga/TDW/ANP Het wielerjaar 2017 (deel 1) Wielrennen 2018 nadert met rasse schreden en dan kijken we altijd graag terug naar wat afgelopen jaar sportief heeft gebracht. Letterlijk in dit geval, want dit zijn de leukste, mooiste of meest opvallende foto's uit het wielerjaar 2017. Van de krokodillentranen van Mathieu van der Poel tot de jump van 'Oli'. Dit is het eerste deel van ons fotografisch wielerjaaroverzicht. Ready, set, go!

Wielrennen Januari: krokodillentranen bij Mathieu, de allerlaatste winst voor Tom

Het peloton trekt zich in januari opnieuw op gang in Australië, terwijl net op dat moment het WK veldrijden plaatsvindt in Bièles. Ook Peter Sagan laat zich - toen nog met lange manen - weer opmerken. Tom Boonen sprokkelt zijn laatste profzege in Argentinië.

Photo News Mathieu van der Poel kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbijten na het WK veldrijden in Bièles. De Nederlander strandt door meerdere lekke banden op een tweede plaats.

EPA Peter Sagan bijna één jaar geleden met een baby-kangoeroe in de armen tijdens de Tour Down Under.

EPA Vooral een aangelegenheid voor Australiërs, de Tour Down Under. Richie Porte pakt de eindzege, Caleb Ewan meerdere ritzeges.

Photo News Tom Boonen wint in San Juan de laatste profwedstrijd uit zijn carrière.

Photo News Enkele dagen later is locomotief Richeze in eigen land aan het feest.

Februari: van de bakoven in het Midden-Oosten naar het koude Kuurne

Begin februari zijn de meeste renners nog bezig met hun basis voor het seizoen te leggen. Toch is het voor de Belgen al prijs. Ben Hermans scoort in Oman, Tim Wellens in Mallorca en Greg Van Avermaet zegeviert in de Omloop. Ondertussen laat Peter Sagan zich nog steeds opmerken.

Getty Images Koersen in Oman, dat is voor de jongens van Sport-Vlaanderen verfrissing zoeken bovenop de frigobox.

TDW Aan het feest in de woestijn: Ben Hermans.

TDW Het begin van een fenomenaal voorjaar. Greg Van Avermaet wint de Omloop voor Peter Sagan en Sep Vanmarcke.

TDW Een duim van Peter Sagan en...

TDW ... een kus voor dochter Fleur.

Photo News In Kuurne is het wel Sagans beurt om te vieren. De Slovaak is oppermachtig in de sprint en zet een select groepje op zijn nummer.

Photo News Meteen daarna schrokt de wereldkampioen een zakje Haribo's naar binnen.

Photo News Schol!

Maart: hoogdagen voor Greg, Michal en 'Phil'

De Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Nokere Koerse, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Driedaagse De Panne en dan vergeten we er nog een hele rist. Voer voor schitterende wedstrijden, prachtige plaatjes en mooie winnaars. Rode draad in een ijzersterk voorjaar: Greg Van Avermaet. En u raadt het, ook Peter Sagan is er weer bij.

TDW Kwiatkowski zegeviert op de Piazza del Campo. De Pool wint de Strade Bianche.

TDW Greg Van Avermaet en Tim Wellens fietsen in de smalle en steile straten van Siena naar een knappe podiumplaats.

AFP Alberto Contador levert in zijn laatste Parijs-Nice een kabinetstukje af. De Spanjaard strandt in het klassement op luttele seconden van winnaar Richie Porte.

EPA In de Tirreno-Adriatico mag Nairo Quintana pronken met de drietand van Poseidon.

TDW Ook Greg Van Avermaet rijdt in Italië in de belangstelling. 'Gouden Greg' rijdt één etappe in de blauwe leiderstrui en maakt 'en passant' op eigenwijze manier reclame voor sponsor Tag Heuer.

Photo News Tom Boonen voor het Castello Sforzesca aan de start van zijn laatste 'Primavera'.

Photo News Misschien wel dé foto van het jaar. Kwiatkowski klopt Sagan en Alaphilippe in een millimetersprint op de Via Roma.

AFP Kwiatkowski wint zijn eerste Monument en daar hoort uiteraard ook een trofee bij.

BELGA Yves Lampaert weet met zijn vreugde geen blijf. De West-Vlaming 'skart' zich naar de zege in Dwars door Vlaanderen.

TDW Met dank aan ploegmakkers Tim Declercq en Philippe Gilbert.

TDW De E3 Harelbeke is een kolfje naar Belgische hand. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Oliver Naesen kleuren de finale.

TDW Van Avermaet op één in de E3 Harelbeke. Boezemvriend Oliver Naesen komt met een applausje als derde over de meet.

Photo News In koninklijk gezelschap...

TDW In Gent-Wevelgem doen de plug-streets heel wat stof opwaaien, letterlijk en figuurlijk.

Photo News Geen maat op Greg Van Avermaet. De BMC'er klopt Jens Keukeleire na een prangende slotfase.

BELGA In de Driedaagse De Panne demonstreete Gilbert zijn uitstekende vorm op de Muur. De concurrentie is net voor de Ronde van Vlaanderen gewaarschuwd. 'Phil' wint de rittenkoers met overmacht.

April: IJzersterke Phil en een onklopbare Alejandro, tranen om Michele

Oude vossen verliezen hun streken niet en al zeker niet als die luisteren naar de namen van Philippe Gilbert en Alejandro Valverde. 'Phil' pakt vanouds uit in de Ronde van Vlaanderen én de Amstel Gold Race. Valverde schittert in 'zijn' Ardennen klassiekers. En jawel, ook voor Van Avermaet en Sagan is weer een hoofdrol weggelegd.

TDW De Ronde van Vlaanderen: voor het eerst thuis op de Grote Markt van Antwerpen.

TDW Tom Boonen en zijn Quick.Step-maats klaar voor zijn allerlaatste Ronde.

BELGA Eén man alleen op kop met nog 55 kilometer te gaan: Philippe Gilbert.

BELGA Tom Boonen, een laatste keer op 'zijn' Muur.

Photo News Sagan, Van Avermaet en Naesen bundelen de krachten in de achtervolging, maar dan komt hét beeld van Vlaanderens Mooiste...

TDW ... de drie vallen door een overhangende jas. Weg kans op de zege.

TDW Gilbert houdt het.

TDW Fiets in de lucht en vieren maar.

TDW Gekscherend op het podium met ploegmakker Nikki Terpstra.

Photo News Ondertussen is Tom Boonen aan zijn laatste wedstrijd toe op Belgische bodem. In de Scheldeprijs ment hij de troepen in dienst van Marcel Kittel.

Photo News De Duitser rondt het met bravoure af: zijn vijfde eindzege in de Scheldeprijs.

Photo News Het moment van de waarheid in Parijs-Roubaix. Stybar, Langeveld en Van Avermaet wapenen hun pistool voor de sprint.

Photo News Van Avermaet wint en zet de kroon op het werk na een ijzersterk voorjaar.

RV Sagan getekend na Parijs Roubaix.

Photo News Een kus voor zijn eerste kassei.

Photo News Tom Boonen is na Parijs-Roubaix renner af. Zijn vrouwelijke supporters bedanken hem nog een laatste keer.

TDW Tom says Thanks, net na Parijs-Roubaix zit het er definitief op voor de wereldkampioen van 2005. En dat gaat uiteraard gepaard met een dansje.

TDW Draaien en keren op de smalle wegen rond Valkenburg, dat is de Amstel Gold Race.

TDW De Amstel Gold Race begint met een flinke smak voor Philippe Gilbert. De Waal zou er een gescheurde nier aan overhouden, maar doet op het moment zelf gewoon verder.

TDW En Gilbert toonde zich met overmacht de sterkste.

TDW Op vlak van ad fundums kan Gilbert ook mee met de besten, al zou hij luttele uren later wel in het ziekenhuis liggen met een gescheurde nier.

TDW Op de Muur van Hoei kan er maar eentje winnen. Alejandro Valverde, de rest staat niet op de foto.

rv Onthutsend nieuws eind april. Michele Scarponi laat het leven na een verkeersongeval met een busje op training. De beelden van Scarponi en Frankje zijn papegaai gaan daarna de wereld doen.

EPA De wielerwereld in rouw na het overlijden van Scarponi.

TDW Enkele dagen later is Valverde ongenaakbaar in 'zijn' Luik-Bastenaken-Luik'...

TDW ... al halen de emoties duidelijk de bovenhand na zijn zege. De tranen zijn voor goede vriend Michele Scarponi.

Mei: Tom is koning in Italië, Jens sant in eigen land

In mei legt elke vogel een ei en dat was ook bij Tom Dumoulin het geval. De Nederlander acteerde ijzersterk in een mooie Ronde van Italië, maar moest wel even de berm in om zijn 'ding' kwijt te kunnen. Verder heerste Fernando Gaviria met vier etappezeges. Jens Keukeleire won als aanvoerder van een Belgisch nationaal team dan weer de Ronde van België.

TDW In de vlakke Giro-etappes is niemand opgewassen tegen het kruit van Fernando Gaviria. De Colombiaan pakt bij zijn debuut in Italië meteen vier etappes.

TDW Op de Blockhaus barst het spektakel los tussen de favorieten. Quintana wint de etappe en mag één dag de roze leiderstrui dragen.

TDW De klim naar Oropa, Dumoulin remonteert Zakarin en legt de basis voor zijn later eindzege.

RV Even dreigt het dan toch mis te gaan. Dumoulin moet de berm in voor een speciale boodschap. De Nederlander weet de schade gelukkig te beperken.

TDW Op de Stelvio probeert Nibali het in de sneeuw, maar tevergeefs. De ritzege is wel voor de Italiaan.

TDW Ook in de afsluitende tijdrit moet god en klein pierke eraan geloven. Enkel Van Emden kan Dumoulin weerstaan. Dumoulin wint als eerste Nederlander de Giro.

EPA Vieren voor de Dom in Milaan.

Photo News Huldiging door 'zijn stad' Maastricht voor zijn prestatie als winnaar van de Giro 2017.

TDW In de Baloise Belgium Tour trekt Jens Keukeleire aan het langste eind.

TDW En zoon Lou zag dat het goed was.

TDW Nog een opmerkelijk beeld in de Ronde van België. Broers Tim en Benjamin Declercq trekken samen in de aanval.

Juni: 'Oli' wordt Belgisch kampioen, Peter met Hawaï-bewegingen en Chris stooft Richie een peer

In de maand van de nationale kampioenschappen staat Oliver Naesen op. De flamboyante man van AG2R haalt het na een prangende sprint voor Vanmarcke. In de Dauphiné rijdt Froome zijn vroegere maatje Richie Porte in het verlies, terwijl Sagan in Zwitserland opnieuw uitpakt met een eigenwijs zegegebaar.

TDW De Dauphiné begint met een stevige Belgische noot. Thomas De Gendt verrast jan en alleman in de eerste etappe.

TDW Froome zet de favorieten vanuit een geslagen positie onder druk. Leider Richie Porte moet eraan geloven.

Photo News Jakob Fuglsang profiteert optimaal en pakt zijn eerste eindwinst in de Dauphiné.

EPA In Zwitserland pakt Sagan uit met een wel héél straffe sprint. De wereldkampioen haalt meer dan 74 km/u en viert daarna alsof hij op een Hawaïaans strand aan het feesten is.

BELGA Het verschil valt bijna niet waar te nemen, maar Oliver Naesen jumpt zich naar de zege in het BK.

BELGA Bam! Belgisch kampioen.

BELGA Juichend op het podium.

BELGA En of hij fier is...