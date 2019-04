Het werelduurrecord in 8 opvallende cijfers JH

16 april 2019

1893

De allereerste recordpoging vond plaats in 1893. Henri Desgranges legde in één uur 35 kilometer en 325 meter af.

25

Als Campenaerts slaagt in zijn opzet, is hij de 25ste renner die het record op zijn naam mag zetten.

3

Drie Belgen staan op de erelijst. Marcel Van den Eynde was in 1897 de eerste. Na één uur stond er 39,240 kilometer op de teller. Na hem volgden er nog twee landgenoten: Ferdinand Bracke (1967) en Eddy Merckx (1972). Frankrijk staat op kop met acht werelduurrecordhouders.

5

Als de poging van Campenaerts lukt, zal het de vijfde keer zijn dat iemand in Mexico het record verbreekt. De geslaagde werelduurrecordpogingen vonden het vaakst plaats in Frankrijk (15 keer: 10x in Parijs, 5x in Bordeaux) en in Italië (11 keer: 10x in Milaan, 1x in Rome). In 1933 werd het werelduurrecord zowaar in Sint-Truiden verbroken: de Fransman Maurice Richard legde op piste ’t Vissegat een recordafstand af van 44 kilometer en 777 meter.

56, 375 km

Van 1984 tot 1996 gingen renners de aerodynamische limieten opzoeken. Daarom werd er voor deze jaren een aparte categorie opgericht, genaamd ‘Best Human Effort’. Het record staat op naam van de Britse proloogspecialist Chris Boardman. Met zijn speciale fiets reed hij in één uur 56 kilometer en 375 meter in één uur.

54, 527 km

Huidige recordhouder is sinds 2015 Bradley Wiggins. Om zijn record te breken, moet Campenaerts minstens 54 kilometer en 527 meter afleggen.

48,007 km

De huidige recordhoudster bij de vrouwen is Vittoria Bussi: 48,007 kilometer. De Italiaanse vestigde haar record... op dezelfde piste in Aguascalientes.

19,3 km

Het werelduurrecord op een houten fiets staat op naam van HoGent-student Jonas De Brauwer. Op zijn houten ros legde hij 19,3 kilometer af. Hij verbrak daarmee in 2016 het (officieuze) record van Eddy Planckaert, die een jaar voordien bijna acht kilometer minder reed.

