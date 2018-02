Het ultieme medisch-sportieve rapport van Van Avermaet: "Met dit lichaam moést hij kampioen worden" Bart Audoore

24 februari 2018

07u30 1 Wielrennen Een jaar geleden begon Greg Van Avermaet (32) in de Omloop aan een indrukwekkende raid die van hem de beste wielrenner ter wereld maakte. Nummer 1 in de WorldTour, ­nummer 1 in de World Ranking: daar konden Froome, Sagan en Dumoulin niks aan veranderen. Wat maakt de Oost-Vlaming zo goed? Sportdokter Max Testa, een man met 35 jaar ervaring in het wielrennen en vandaag teamarts bij BMC, maakt een medisch-sportief rapport van Van Avermaet.

77 koersdagen

Van Avermaet is een ­gulzig man – hij koerst graag en hij koerst veel – maar vreemd ­genoeg was 2017 een sober jaar. Met 77 koersdagen staat hij pas op een gedeelde 115de plaats ­wereldwijd, terwijl hij een paar jaar ­geregeld in de top 20 te vinden was. De jonge Sloveen ­Matej Mohoric (23) van Team Emirates verzamelde vorig seizoen de meeste koersdagen, 95. Opvallend: Van Avermaet gaf in 2017 geen enkele keer op.

12.962,1 km gekoerst

Logisch dat ook hier Mohoric de lijst aanvoert. Hij koerste het voorbije jaar 15.400,7 kilometer bij mekaar. Van Avermaet staat op de 80ste plaats.

