Het neefje van VDB voorgesteld als prof: "Misschien ben ik wel een type Sagan of Van Avermaet" Dries Mombert

20 januari 2018

08u00 4 Wielrennen Een guitige glimlach, een blits kapsel en één brok zelfvertrouwen. Neen, een mens kon moeilijk naast Franklin Six kijken op de voorstelling van Aqua Protect-Veranclassic. Het neefje van wijlen Frank Vandenbroucke gaat zijn eerste jaar in als wielerprof. Six blikte samen met ons op Velofollies al eens vooruit: "Ik kijk er superhard naar uit."

Wanneer je met de ogen dicht naar Franklin Six luistert, hoor je meteen de stem van de jonge Frank Vandenbroucke weerklinken. Dezelfde tongval. Dezelfde sappige intonatie en hetzelfde gebroken Vlaams. De gelijkenis met de jonge VDB is dan ook treffend. "Ik heb er mee leren leven dat mensen mij constant met hem vergelijken. Soms is dat leuk en soms is dat ook iets minder tof. Na verloop van tijd hoor ik ook graag eens iets anders. De uitdaging in mijn nog prille wielercarrière is om nu te bewijzen dat ik Franklin ben. Franklin Six en niet Frank(lin) VDB."

Six komt in 2018 als neoprof piepen bij Aqua Protect-Veranclassic, de opvolger van het vroegere Walonnie-Bruxelles. Het Waalse team wil jongeren een kans geven op continentaal niveau en dat zint Six wel. "Ik kijk er superhard naar uit om mijn eerste jaar als beroepsrenner in te gaan. De bedoeling is om zoveel mogelijk bij te leren. Ik probeer daarom vooral te stelen met mijn ogen. De bijstand van meer ervaren renners heeft me daarin ook al geholpen. Wat ik al bijleerde? Om af en toe eens mijn mond te houden en vooral de fiets het werk te laten doen. Ik zeg soms nogal graag waar het op staat."

(lees verder onder de foto)

"Misschien ben ik wel een type Sagan"

"Welke renner ik ben of hoop te worden? Daar kan ik nog niet echt een antwoord op geven. Dat is iets wat ik komend jaar wil uitzoeken. De kleinere klimmetjes in België liggen mij wel, maar ik ben ook niet traag aan de arrivé. Ik zie mezelf ook als een typische flandrien-coureur. Ik weet het niet, misschien ben ik wel een type als Sagan of Van Avermaet."

Six' ogen twinkelen bij die uitspraak. Toch is de jongeling ook nuchter genoeg om te beseffen dat hij eerst en vooral in dienst van het team rijdt. "Bijleren is dit jaar het codewoord en daarnaast is het mijn doel om de ploeg zoveel mogelijk te helpen. Ik maak deel uit van de sprinttrein rond Kenny Dehaes. Als hij wint, dan wint heel de ploeg en dat is waar het voor mij om draait. Persoonlijk zou ik graag één of twee keer top tien rijden in 1.1-wedstrijden."

Eén van die 1.1-wedstrijden is Binche-Chimay-Binche, niet toevallig de Memorial Frank Vandenbroucke. Wij durven er donder op zeggen dat die wedstrijd met rood is aangekruist in Franklins agenda. Jong geweld om de komende maanden dus in de gaten te houden. VDB had het zelf graag gebeuren.