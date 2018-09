Het mislukte huwelijk tussen Van Aert en Nuyens: waar liep het de voorbije twee jaar allemaal fout? DMM

18 september 2018

12u45 0 Wielrennen In alle vroegte deze morgen sijpelde het nieuws door dat Wout van Aert zijn contract bij Sniper Cycling eenzijdig heeft opgezegd. De wereldkampioen veldrijden wil niet meer verder in het team van manager Nick Nuyens en zet zo een punt achter een samenwerking van twee jaar. Waar liep het huwelijk tussen Van Aert en Nuyens op de klippen?

Januari 2014: prof bij Vastgoedservice-Golden Palace

Wout van Aert wordt op 1 januari 2014 veldrijder bij Vastgoedservice-Golden Palace. De toen 20-jarige veldrijder is een wissel op de toekomst voor het nieuwe team van sterke man Timmy Simons. Van Aert bewijst meteen zijn waarde door in februari 2014 wereldkampioen bij de beloften te worden in Hoogerheide. De sterren staan gunstig. Van Aert verrast in zijn eerste jaar bij de profs door in het najaar van 2014 ook op de Koppenberg en in Koksijde te winnen.

September 2016: onder dak bij Nuyens

Van Aert wordt in de trui van Crelan-Vastgoedservice wereldkampioen in 2016, maar beslist dan in het najaar om met sponsor Crelan in een nieuw avontuur te stappen. Nick Nuyens wordt de nieuwe eigenaar van de Crelan-Vastgoedservice-veldritploeg en wil zich daarbij niet alleen op het veldrijden focussen. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen wil ook de opstap maken naar het wegwielrennen. Dat moet gaan via een fusie met de Veranda's Willems-ploeg.

2 november 2016: met Veranda's Willems-Crelan de weg op

Veranda's Willems-Crelan is in november 2016 een feit. Nuyens omringt Van Aert in het veld met namen als Tim Merlier en Stan Godrie. Op de weg rekent het team in eerste instantie op Timothy Dupont en Stijn Devolder. De bedoeling van Nuyens is om Van Aert rustig van de weg te laten proeven. In de Ronde van België en de Schaal Sels is het meteen prijs. Op de grote wedstrijden is het nog even wachten.

Voorjaar 2017: fietsendebacle voor team Nuyens

Terwijl het Van Aert met een tweede wereldtitel in het veld voor de wind gaat, lukt het maar niet voor de wegploeg. Het voorjaar gaat grotendeels de mist voor Veranda's Willems-Crelan. Renners laten zich uit over de slechte kwaliteiten van fietsleverancier Felt. Op zich geen probleem voor Van Aert die pas in mei de weg op gaat. Toch is het meteen een eerste vorm van ruis binnen het team.

Najaar 2017: minder veldritseizoen voor Van Aert

Ook in het veld loopt het niet echt voor Van Aert op de Felt-fietsen van Veranda's Willems-Crelan, of Crelan-Charles zoals het team in het veldrijden heet. Van Aert speelt tweede viool achter Van der Poel en is ongelukkig met zijn vormpeil en de hele fietsensituatie. Bovendien staat zijn eerste echt voorjaar op de weg voor de deur.

Januari 2018: vertrouwen van Nuyens richting Van Aert

Nuyens spreekt desalniettemin zijn vertrouwen uit. "Ik toon begrip voor Wouts ontevredenheid. Ik had het mij bij de opstart van het team ook anders voorgesteld. Maar we hebben de laatste tijd een grote stap gezet. Er is de nieuwe fiets en we zijn versterkt in de breedte. Ook daarin willen we hem ondersteunen. Wout zal in 2018 niet het gevoel hebben dat hij er alleen voor staat. Ik zie dit als een project van lange termijn. Veranda's Willems heeft een contract tot eind 2018, Crelan en Charles tot eind 2019. Net als Van Aert trouwens. Als het van mij afhangt, doen we dus nog lang verder met Wout."

Van Aert bedankt op zijn beurt op het BK en even later ook op het WK in februari. De plooien lijken gladgestreken.

Maart 2018: de Strade Bianche verandert alles

Tot Van Aert begin maart als een komeet naar het firmanent van de wielerhemel schiet. In een heroïsche Strade Bianche kleurt de wereldkampioen veldrijden de wedstrijd. Hij finisht op een knappe derde plaats en dat is de WorldTour-ploegen niet ontgaan. De interesse groeit evenredig met Van Aerts sterke prestaties in het voorjaar. Begin april rijst de vraag of Van Aert niet beter alles op de weg zet bij een sterkere ploeg.

Nuyens van zijn kant is ambitieus. Hij wil dat zijn team op termijn de referentie wordt op procontinentaal niveau met Van Aert in een centrale rol. "Ik wil bewijzen dat we ook op dat niveau kunnen werken als een WorldTour-team. De rennerskern is al versterkt in de breedte, de omkadering is een hechte groep. Laat me wel zeggen dat er een plan B zal klaarliggen, mocht Van Aert vertrekken. Maar we zullen alles doen om hem hier te houden. Bij ons kan hij in elk geval het veldrijden met de weg combineren."

April 2018: interesse groeit/Nuyens wil verlengen

Ook op Van Aerts eigen ambities staat geen maat. "Zijn hoofd staat nú al naar de WorldTour. En de interesse op dát niveau is enorm", gaf manager Van den Bosch in april aan. Eén grote maar: Van Aert heeft op dat moment nog een lopende verbintenis tot eind 2019. Verwacht werd dat Nuyens dat contract wou openbreken en verlengen. Van Aert zelf stelde een duidelijke toekomstplanning, een stevige structuur en een aantrekkelijk koersprogramma voorop. In mei zouden beide partijen daarover voor het eerst samenzitten.

Mei 2018: Nuyens kan Van Aert geen garanties voorleggen

Na een korte vakantie is het zover. Van Aert zit in mei aan de onderhandelingstafel met Nuyens. Die laatste vertelt daarbij dat Veranda's Willems Van Aerts aflopende verbintenis niet wil verlengen, maar hoopt via cosponsor Crelan wel tot een constructie te komen om Van Aert bij de ploeg te houden. Ook supermarktketen Carrefour zou bereid zijn te investeren, mocht Van Aert bij het team blijven. Nuyens wil Van Aert graag tot 2021 in plaats van tot 2019, maar kan zijn renner in mei niets beloven.

Juni 2018: Van Aert wil, maar krijgt geen duidelijkheid

De situatie over Van Aerts toekomst wordt onduidelijker. "Normaal wilde ik er na Parijs-Roubaix uit zijn, maar door de omstandigheden is dat niet gelukt. De situatie is iets gecompliceerder dan gedacht. Ik denk momenteel nog hard na over mijn toekomst", klinkt het bij de renner. "Mijn contract bij de ploeg loopt nog een jaar, maar anderzijds kan ik niet blind blijven voor de interesse van andere teams. Ik geef het nog even de tijd, maar ook niet té lang meer. Hoe sneller ik vanaf nu weet waar ik aan toe ben, hoe beter. Ik verlang in eerste instantie duidelijkheid van mijn huidige ploeg. Ik denk dat ik wel recht heb op een krachtig signaal. Maar dat signaal kwam er tot dusver nog niet."

Juli 2018: Van Aert naar Jumbo, Nuyens trapt na

Op 23 juli is de kogel door de kerk. Van Aert liet toen weten zijn toekomst verder te zetten bij het Nederlandse LottoNL-Jumbo. De wereldkampioen veldrijden zou wel zijn contract bij Veranda's Willems uitdoen en dus eerst nog een jaar aan boord blijven bij Nick Nuyens. Pas in 2020 zou dan de overstap naar Jumbo volgen. De scheiding was hoe dan ook ingezet.

Van echtscheiding ging het vervolgens snel naar een vechtscheiding. Een venijnig persbericht van team Willems Veranda's bleef niet zonder reactie. De huidige ploeg van Van Aert voert "onredelijke eisen" van diens management aan als reden voor het stopzetten van de onderhandelingen. Van Aert zelf haastte zich om via Twitter te ontkennen. "Ik wil benadrukken dat het mijn eigen keuze is geweest om niet in te gaan op het voorstel om te verlengen bij mijn huidige team."

Augustus 2018: Schijnfusie met Aqua Blue, Van Aert leest het in de krant

Rijkelijk te laat om Van Aert aan zich te binden, maar alsnog in een poging om extra geld in het laatje te brengen komt in augustus het nieuws dat Veranda's-Willems wil fusioneren met het Ierse Aqua Blue Sport. De fusie gaat uiteindelijk niet door en dat zorgt voor extra wrevel. De renners, waaronder Van Aert, zijn niet op de hoogte en moeten in de kranten vernemen hoe hun team er in 2019 zal uitzien.

Van Aert zelf zegt het volgende over de situatie: "Ik vernam het nieuws toen ik na de openingsrit van de Ronde van Denemarken van mijn fiets stapte. Het gerucht liep al wel een tijdje, maar werd me tot op heden (nog) niet officieel bevestigd. Ik kan er dus onmogelijk iets zinnigs op zeggen. Benieuwd wel in welke ploeg en structuur ik volgend jaar precies terecht zal komen. Ik hoop daar nu toch wel heel snel duidelijkheid over te krijgen."

Eind augustus komt die duidelijkheid er, maar wéér moet Van Aert het in de media lezen. Veranda's WIllems-Crelan fusioneert met Team Roompot en verzekert zich op die manier in 2019 van een plaats in het peloton. Voor Van Aert is de maat vol. Hij wil niet deel uitmaken van een team waar hij geen voeling mee heeft. "Ik heb niet getekend tot en met 2019 om in een andere ploeg terecht te komen waar ik niemand ken."

September 2019: Fusie met Roompot, Van Aert wil niet mee en verbreekt zijn contract

Van Aert neemt de woorden niet meteen in de mond, maar de wereldkampioen veldrijden aast op contractbreuk. Voor Nuyens kan dit niet zomaar: "Een contract is geen vodje papier, Wout heeft getekend tot 2019. Hij heeft rechten, maar ook plichten." Een nieuwe ontmoeting moet klare wijn schenken, maar ook dan blijft het water troebel. Van Aert wil in 2019 absoluut niet voor Veranda's Willems-Roompot koersen en zegt zijn opties uit te zoeken.

In se restten de renner nog twee mogelijkheden. Of hij koopt zichzelf vrij of LottoNL-Jumbo doet dat voor hem. De Nederlanders hielden zich vorige week liever afzijdig en wensten de situatie niet te laten escaleren. Tot Van Aert gisteravond laat zelf dus de boel opblies door eenzijdig zijn contract bij het team van Nuyens te ontbinden. Een reactie van Nuyens is er voorlopig nog niet.Hoe het verder moet met Veranda's Willems-Roompot is ook nog niet duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd...