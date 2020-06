Het laatste woord over Mitchelton-Scott en Manuela Fundacion is nog niet gezegd: “Er moet een gesprek komen, de ploeg is van ons” DMM

22 juni 2020

12u26

Bron: A la cola del peloton 0 Wielrennen Er komt mogelijk een staartje aan de afgeblazen overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundacion. Volgens ex-renner Stefano Garzelli (46) is de Australische wielerploeg wél overgekocht door de Spaanse liefdadigheidsinstelling. De licentie dan weer niet. “Er moet een gesprek komen.”

De blauw-roze truitjes waren al besteld, maar in laatste instantie werd de overeenkomst opgeblazen. Vorige week raakte bekend dat het noodlijdende Mitchelton-Scott zou worden overgenomen door Manuela Fundacion. Drie dagen na het nieuws maakte Gerry Ryan, de Australische eigenaar van GreenEDGE en dus de baas van Mitchelton-Scott, bekend dat alle plannen de prullenmand in mochten: “We zijn tot het besluit gekomen dat we onze relatie beëindigen.”

Manuela Fundacion is een Spaanse non-profitorganisatie. De stichting voor het goede doel werd opgericht door Francisco Huertas Gonzalez en zijn echtgenote Maria Angustias Gonzàlez als eerbetoon aan hun dochter Manuela, die op tweejarige leeftijd overleed. Huertas wou dit jaar met zijn stichting de wielrennerij intrekken en werd daarbij gesteund door Stefano Garzelli, ex-winnaar van de Giro, die nu in Spanje woont.

De voorbije dagen rezen er vooral vragen rond de bedoelingen van Manueal Fondacion. Voor een WorldTour-ploeg van het kaliber Mitchelton-Scott is op jaarlijkse basis een budget van 15 miljoen euro nodig. Huertas zelf is alvast niet de man met de diepste zakken. Volgens de ene bron is hij eigenaar van twee immobiliënzaken in Granada in Zuid-Spanje, volgens de andere bron heeft hij daar een schilder- en decoratiebedrijf.

Hoe het ook zij, de Spanjaarden zaten wel degelijk met de Australiërs van Mitchelton-Scott rond de tafel. Volgens Stefano Garzelli werden zelfs contracten ondertekend. De Italiaan deed zijn verhaal bij ‘A la cola del peloton’ en daaruit blijkt dat het laatste woord over de zaak nog niet gezegd is.

25 dagen

“Op 15 mei werd ik benaderd door Manuela Fundacion”, zegt Garzelli. “Zij wilden tegen 2021 meedoen aan de WorldTour. Ik nam contact op met Mitchelton-Scott en andere teams, maar het was mij al snel duidelijk dat de structuur bij Mitchelton de beste was. Zij stelden ons voor om nog in 2020 sponsor te worden van de ploeg. Vanaf 2021 zou Manuela Fundacion dan eigenaar worden. De ploeg zou vanaf dan ook onder een Spaanse licentie koersen.”

Na 25 dagen onderhandelen tussen Garzelli en Shayne Bannan, teammanager bij Mitchelton-Scott, werd een overeenkomst bereikt. Manuela Fundacion zou als naamsponsor de ploeg dragen, vanaf 2021 zou daar ook de licentie bijkomen. “De deal werd ondertekend door Bannan en Alvaro Crespi, een tussenpersoon. Met Gerry Ryan spraken we niet, we gingen ervan uit dat hij vertegenwoordigd werd door Bannan. We waren er dan ook van overtuigd dat alles in orde was”, getuigt Garzelli.

Handtekeningen

Niet dus, Ryan blies de overeenkomst enkele dagen na de officialisering op. Manuela Fundacion werd buitenspel gezet. Toch staan er wel degelijk handtekeningen op papier, zegt Garzelli. “Er werd op 5 juni een contract ondertekend met nummers, namen, data, geld. We begrijpen niet waarom wij ons moeten terugtrekken, zeker omdat het contract door beide partijen ondertekend is. Er staat in dat de ploeg per 5 juni eigendom is van Francisco Huertas.”

Manuela Fundacion wil dan ook dat Mitchelton-Scott bij de herstart van het wielerseizoen in Spanje (28 juli) met hun naam op de borst aan de start van de Ronde van Burgos verschijnt. “De UCI is van alles op de hoogte. De nieuwe truitjes werden zelfs al goedgekeurd. We kregen (samen met Mitchelton) een brief terug dat er voor de Giro een ander ontwerp nodig zou zijn omdat het roze op de trui in conflict kwam met de roze leiderstrui”, zegt Garzelli verder nog.

Volgens het afgesloten contract zou Manuela Fundacion dus de eigenaar van Mitchelton-Scott zijn. De licentie is wel nog in handen van Gerry Ryan. “Het ene kan niet zonder het ander, dus moet er een gesprek komen. Van Shayne Bannan hebben we niets meer gehoord. We hebben daarom besloten om rechtstreeks contact op te nemen met Ryan om te praten en een nieuw akkoord te proberen bereiken voordat het seizoen herbegint.”

Lees ook:

Nieuwe sponsor van Mitchelton-Scott roept vragen op: waar halen ze de centen? (+)