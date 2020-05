Het jeukt alweer bij Evenepoel en co dankzij nieuwe kalender: “Oktober wordt een drukke maand” DMM

05 mei 2020

17u52 1 Wielrennen De nieuwe kalender van de UCI is er en dus hebben profrenners weer iets om naar uit te kijken. Het plannen van doelen kan opnieuw beginnen. “Het is leuk om weer iets op papier te hebben”, klinkt het bij Deceuninck-Quick.Step.



Als alles goed gaat, dan is het vanaf 1 augustus opnieuw koersen geblazen. De Internationale Wielerunie (UCI) maakte deze middag een nieuwe kalender bekend. De Strade Bianche moet de eerste koers van het hernieuwde wielerjaar worden. De Tour vindt plaats tussen 29 augustus en 20 september, terwijl de Vuelta en de Giro in oktober dan weer overlappen. Tussendoor kregen ook alle grote klassiekers een plaatsje.

“De kalender is er nog maar net, ik ben het zelf nog allemaal aan het bestuderen”, vertelt Remco Evenepoel op de website van Deceuninck-Quick.Step. Onze 20-jarige landgenoot wil er geen gras over laten groeien en gaat daarom binnenkort samenzitten met de ploegleiding om nieuwe doelen vast te leggen. “Het hoofddoel dit jaar was de Olympische Spelen. We zullen zien hoe we nu nog het beste van dit jaar kunnen maken, maar ik verlang er in elk geval naar om weer te koersen en een rugnummer op te spelden.”

Het zal vreemd zijn om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in de herfst te rijden. Oktober wordt in elk geval een drukke maand. Zdenek Stybar

Zdenek Stybar en Julian Alaphilippe - de twee andere grote speerpunten van de ploeg - denken er net zo over. “Ik ben blij dat we een kalender hebben”, zegt Stybar. Nu weten we tenminste wanneer we de klassiekers zullen rijden. Het zal vreemd zijn om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in de herfst te rijden. Oktober wordt in elk geval een drukke maand. Het zal een uitdaging zijn om onze programma’s samen te stellen.”

Ook Julian Alaphilippe kijkt reikhalzend uit naar zijn nieuwe programma. “Het is een opluchting in deze tijden om iets officieels als een kalender op papier te hebben. We hebben nu weer doelen voor ogen, wedstrijden waarvan we weten dat ze in augustus, september of oktober zullen doorgaan. Ik kijk ernaar uit om met de ploegleiding samen te zitten om een nieuw programma samen te stellen.”

