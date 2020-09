Het jaar waarin über-pechvogels het podium van de Tour halen, of waarom dit wel eens het BK van Sep Vanmarcke kan worden DMM

22 september 2020

07u00 0 Wielrennen Wie wordt Belgisch kampioen in Anzegem? Elk jaar kunnen we makkelijk één of twee grote favorieten noemen, maar voor deze editie blijft het koffiedik kijken. “Een wilde gok: Sep Vanmarcke”, zei Tom Boonen nog in de maandagkrant. Welaan dan, vijf redenen waarom dit wel eens zijn BK zou kunnen worden.

Tiegemberg

Veel dichter bij huis kan Vanmarcke het niet hebben. Als het de Tour was, dan zou hij vanmiddag in beeld komen als de régional de l’etape. Onze landgenoot bij EF-Education First woont letterlijk langs het BK-parcours in Anzegem. Vanmarcke kent de Tiegemberg dan ook als z’n broekzak. De helling ligt bij wijze van spreken in z’n achtertuin.

Een onmiskenbaar voordeel, al krijgt de rest van het peloton ook genoeg tijd om kennis te maken met wat de scherprechter van het BK moet worden. Als ze dat al niet ooit deden. De helling is vaste prik in klassiekers als de E3 BinckBank Classic en Dwars door Vlaanderen. Iedereen herinnert zich uiteraard de woorden van Oliver Naesen: “Als je op de Tiegemberg wordt gelost, dan stop je beter met koersen.”

In totaal staat de helling 14 keer op het menu. In zeven lussen wordt telkens eerst de Schernaai-kant en daarna de Vossenhol-kant van de Tiegemberg bedwongen. Geen overkomelijke hindernissen, al is alles natuurlijk relatief in een koers van 235 kilometer. Naast de Tiegemberg kent Vanmarcke ook elke betonplaat op de Heirbaan tussen Anzegem en Ingooigem waar de streep getrokken is. Daar mag het dus niet aan liggen.

SEP

Als parcourskennis niet de doorslag kan geven, dan wel het psychologische voordeel van een thuiskoers. Het aantal keren dat ‘SEP’ op de weg gekalkt staat in Anzegem is niet te tellen. De renner zelf heeft ook al langer dan vandaag een doel gemaakt van dit BK. Geen renner ter wereld die er niet op gebrand is om voor eigen volk te schitteren.

De laatste psychologische duwtjes in de rug deelde Vanmarcke gisteren nog op z’n Instagram-pagina met iedereen die het wou weten. Onder meer de school van kindjes Lucie, Marcel en Maurice steunt de plaatselijke held met een spandoek. Ook andere buurtbewoners zullen vandaag op post zijn om Vanmarcke vooruit te schreeuwen.

Dat koersen om de tricolore op het thuisfront kan aanzetten tot grootse daden, bewees Jens Debusschere overigens in 2014. De renner van B&B Hotels-Vital Concept werd zes jaar geleden op een steenworp van z’n voordeur Belgisch kampioen in Wielsbeke. Vanmarcke droomt ervan om hetzelfde te doen.

Fris

Het BK zit in coronajaar 2020 noodgedwongen tussen de Tour en het WK in Imola geprangd. Als de kalender er niet was geweest, waren we zelfs bijna vergeten dat er een BK was. De beste Belgische renner van dit moment doet overigens niet eens mee aan het BK. Wout van Aert wil zich na een dijk van een Tour richten op de regenboogtrui en heeft van Belgian Cycling een uitzondering gekregen om niet te starten in Anzegem.

Ook Tiesj Benoot start niet. Het is nog maar de vraag hoe renners als Greg Van Avermaet en Oliver Naesen voor de dag zullen komen na een lange en vermoeiende Tour. Gaan de benen vierkant draaien in Anzegem of zullen zij na een koers van 235 kilometer juist over dat tikkeltje meer punch beschikken om naar de Belgische driekleur te knallen.

Voor Vanmarcke in elk geval geen Ronde van Frankrijk of WK in Imola. Onze landgenoot zat niet in de Tour-bubbel van EF-Education First. Hij behoort ook niet tot de achtkoppige WK-selectie van bondscoach Rik Verbrugghe. Vanmarcke startte na de coronabreak enkel in de Bretagne Classic (28ste) en het EK wielrennen (57ste). De renner uit Anzegem moet dus zo fris als een hoentje zitten.

September

Heel vaak wint Vanmarcke niet. Ondanks zijn straffe binnenkomer in de Omloop van 2012, is Vanmarcke - 32 ondertussen - blijven ‘steken’ op 8 profzeges. Drie van de acht haalde Vanmarcke binnen in de maand september. Vorig jaar won hij de Bretagne Classic op 1 september. In 2013 was er op 21 september winst in de GP Impanis Van Petegem - later de Primus Classic. In september 2014 behaalde Vanmarcke ritwinst in de Ronde van Alberta

Op de maanden maart en april na - de periode van de voorjaarsklassiekers - is Vanmarcke in september dus wel vaker op z’n best. Met Tim Wellens, Philippe Gilbert, Jan Bakelants en Jasper Stuyven staan wel nog meer notoire ‘najaarsrenners’ aan de start. Benieuwd of ook zij hun ‘periode van het jaar’ kunnen verzilveren. Het zal in elk geval nodig zijn, want velen onder hen mikken na de Tour op de klassiekers die er in oktober nog zitten aan te komen.

Jaar van de pechvogels

54ste in 2019. 5de in 2018. 2de in 2017. DNF’je in 2016. 24ste in 2015. 19de in 2014. 5de in 2013. 44ste bij z'n eerste beurt in 2012. Het BK is voor Vanmarcke altijd een koers met wisselend succes geweest. Vanmarcke was er in 2017 het dichtst bij in Antwerpen, maar toen gooide Oliver Naesen nog snel z’n wiel voor dat van Vanmarcke over de finishlijn.

Net als in de klassiekers heeft het op het BK dus nooit écht mogen zijn voor Vanmarcke. Onze landgenoot werd bij zijn zege in de Omloop van 2012 minstens één keer winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-RoubaixI voorspeld. Door omstandigheden is het er 8 jaar later nooit van gekomen. Dan maar eens in het BK? In een jaar waar über-pechvogel Richie Porte derde finisht in de Tour is alles mogelijk. Afspraak rond 17u30 in Anzegem.