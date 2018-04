Het is wéér zo'n dag: De Gendt pakt in Romandië nog maar eens uit met z'n handelsmerk DMM

26 april 2018

Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Zwitserland, de Dauphiné, de Giro, de Tour, de Vuelta. En doe daar nu nog maar een rit in de Ronde van Romandië bij. Thomas De Gendt (31) won in Zwitserland de tweede etappe in lijn, goed voor zijn tiende zege in een WorldTour-rittenkoers.

Een mens zou zich haast gaan afvragen waarom het peloton Thomas De Gendt nog laat wegrijden. De man uit Semmerzake kon vandaag alweer uitpakken met zijn handelsmerk. Meespringen in de vroege ontsnapping en zo de hele wedstrijd naar zijn hand zetten. Een beproefd recept dat vandaag alweer een lekkernij van jewelste opleverde voor Lotto-Soudal.

De koers was amper een kwartier jong toen De Gendt er samen met vier anderen vandoor trok. De vrijbuiter nam met Victor Campenaerts een ploegmakker mee en zag ook motoren als Grivko (Astana), Brown (EF-Drapac) en eerstejaars prof Fabbro (Katusha) meespringen. Een ideaal gezelschap dat naarmate de wedstrijd stelselmatig werd uitgedund.

Fabbro moest op heuvelachtig terrein als eerste de rol lossen. De jonge Italiaan kreeg af te rekenen met materiaalpech en werd zonder pardon teruggeslagen. De volgende in het rijtje was Andrey Grivko. De Astana-man, nochtans een notoir aanvaller, kon het stevig tempo van de Lotto-renners niet meer aan en moest op 50 kilometer van de aankomst definitief de rol lossen.

De Gendt en Campenaerts verzeilden op die manier in een twee-tegen-éénsituatie met Brown, het peloton had zich ondertussen helemaal verkeken op de vlucht van de dag. De grote meute had op 30 kilometer van de aankomst nog vijf minuten goed te maken. Campenaerts reed zich voorin de naad uit de broek voor zijn ploegmaat. Kruis over de ritzege voor Matthews, Viviani en andere Colbrelli's.

De Gendt, ritwinnaar in de Giro, de Tour en de Vuelta, had in Romandië nog niet gewonnen en was uiteraard tuk op de ritzege. Toen Campenaerts zich op goed 20 kilometer van de aankomst opzij zette, wachtte De Gendt dan ook niet lang om Brown een stevige veeg om de oren te geven. Onze landgenoot zette zich in z'n dooie eentje op weg naar de Yverdon-les-Bains. Geen mens ter wereld die nog twijfelde aan een nieuwe overwinning.

Het jagende peloton kwam in de absolute finale geen meter dichter en zo kon De Gendt van ver zijn feestje inzetten. Even omkijken, het niemandsland zien en daarna fier op de borst kloppen. Vintage De Gendt. De Oost-Vlaming bezorgt Lotto-Soudal met zijn staaltje hardrijden de tiende zegekrans van het seizoen. Nog twee voetnoten om af te ronden: Sonny Colbrelli won de spurt van het peloton, Omar Fraile start morgen als leider aan de klimtijdrit.