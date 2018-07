Het is rond: Van Avermaet blijft bij opvolger BMC-ploeg Bart Audoore in Frankrijk

15 juli 2018

12u28 10 Wielrennen De kogel is door de kerk: Greg Van Avermaet rijdt volgend jaar voor de nieuwe ploeg van Jim Ochowicz. Hoe het team zal heten is nog niet bekend. Het gaat om een fusie tussen het Poolse CCC en de restanten van wat overblijft van BMC.

Geen Bahrain-Merida, geen Katusha en dus ook geen Dimension Data. Van Avermaet blijft trouw aan zijn huidige team. De ploeg gaat er weliswaar helemaal anders uitzien door de inbreng van Poolse renners en personeel, maar zijn baas blijft dezelfde. Jim Ochowicz is een uiterst gelukkig man: de Amerikaan heeft na maanden onderhandelen zijn nieuwe project dan toch rondgereden.

Omdat heel wat renners ondertussen eieren voor hun geld hebben gekozen, en al elders een nieuw contract hebben onderhandeld, zal de nieuwe ploeg grotendeels rond Van Avermaet gebouwd worden. De Oost-Vlaming kan zijn persoonlijke entourage meenemen. Zijn trouwe luitenant Michael Schär blijft in principe aan zijn zijde. Ook Nathan Van Hooydonck kan verlengen.

Morgen wordt het nieuwe project in principe officieel voorgesteld, vandaag waren de mensen van CCC al op bezoek in de Tour. Werd er aanvankelijk nog wat geheimzinnig gedaan over de vreemde delegatie aan de BMC-bus, dan wilde Ochowicz twee uur later zelfs samen op de foto. Ook de nieuwe (en oude) kopman poseerde mee. Waarom nog ontkennen ook?

De man met het witte hemd is Dariusz Milek (zie hierboven), de eigenaar van CCC die volgens Forbes over een vermogen van meer dan 1 miljard euro beschikt. Rechts naast van Van Avermaet staat Robert Krajewski, algemeen manager van de CCC-wielerploeg.

Nog dit: op welke fietsen Van Avermaet volgend seizoen zal rijden, is nog niet bekend. BMC verlaat de ploeg en wordt fietssponsor bij Dimension Data.