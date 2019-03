Het is officieel: Team Sky wordt Team Ineos vanaf 1 mei DMM/GVS

19 maart 2019

15u46

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 2 Wielrennen Zeg niet langer Team Sky, vanaf 1 mei 2019 heet het Britse wielerteam van Sir Dave Brailsford rond Chris Froome officieel Team Ineos. Daarmee is een eind gekomen aan een maandenlange zoektocht. Sir Jim Ratcliffe, baas van chemieconcern Ineos, wordt de nieuwe eigenaar van Tour Racing Limited, het bedrijf boven de ploeg.

Ratcliffe is stichter en hoofdaandeelhouder van het Britse chemieconcern Ineos en hij is volgens de Sunday Times ‘rich list’ de rijkste man van Groot-Brittannië. Het privévermogen van Jim Ratcliffe wordt geschat op 24,6 miljard euro.

Ratcliffe woont om belastingredenen in Monaco. Hij is een verwoed amateurfietser die zijn geld graag in sport steekt. Vorig jaar mislukte een poging om Chelsea over te kopen van Roman Abramovich. Hij is hoofdsponsor van het Ineos Team UK, een zeilteam dat in 2021 de befaamde America’s Cup wil winnen. Ratcliffe zou bereid zijn om het huidige budget van Team Sky, dat geschat wordt op 41 miljoen euro, op peil te houden.

Comcast, dat vorig jaar de nieuwe eigenaar werd van Sky, kondigde in december aan dat het geen geld meer in het wielrennen wil investeren. Daarmee was het einde van Team Sky niet meteen nabij. Volgens een uitdoofscenario zou de sponsor ook de komende jaren nog met geld over de brug komen, zodat er geld was om ook de lopende contracten met renners als Froome, Thomas en Bernal te betalen.

Ratcliffe: “Wielrennen draagt fitheid en gezondheid hoog in het vaandel”

Ratcliffe ziet het wielrennen als een sport met een groeiende populariteit wereldwijd. “Het is een fantastische uithoudingssport, met veel tactische inzichten”, aldus Radcliffe. “Het is een sport die fitheid en gezondheid hoog in het vaandel draagt. Fietsen draagt verder bij aan de terugdringing van pollutie in steden, een verantwoordelijkheid waar we bij INEOS graag een handje bij helpen.”

Teambaas David Brailsford was verheugd met het nieuws. “Dit is fantastisch nieuws voor het team, de fans en de sport in zijn geheel. Dit maakt een einde aan de onzekerheid rond de ploeg. Ik ben er zeker van dat we met INEOS de juiste partner hebben gevonden. Hun visie, passie en pioniersmentaliteit kan ons in de toekomst tot successen leiden, misschien nog grotere dan in het verleden. Dit is de start van een nieuw hoofdstuk voor ons.”

Team INEOS debuteert op 2 mei in het peloton tijdens de Ronde van Yorkshire.