Het houdt niet op voor Lotto Soudal: Gilbert geeft op met gebroken knieschijf na val in eerste rit van de Tour DMM

30 augustus 2020

07u25 0 Wielrennen Brute pech opnieuw voor Lotto Soudal. Na John Degenkolb moet nu ook Philippe Gilbert (38) de Tour verlaten. Bijkomende onderzoeken na een val in de openingsrit brachten een gebroken knieschijf aan het licht. In 2018 moest Gilbert al eens met dezelfde blessure opgeven.

Geen Philippe Gilbert meer aan de start van de tweede rit in de Tour, straks in Nice. Onze landgenoot moet na een val in de openingsrit opgeven. De wereldkampioen wielrennen van 2012 kwam gisteren - net als heel wat andere renners - ten val op de spekgladde wegen in en rond Nice. Gilbert kwam op meer dan elf minuten van ritwinnaar Alexander Kristoff over de finish met een gehavende knie.

“Ik reed ongeveer op de twintigste positie in het peloton toen er voor mij een valpartij was”, zegt Gilbert in een persbericht van Lotto Soudal. “Ik slaagde erin om die valpartij te ontwijken. Ik passeerde twee à drie gevallen renners en dacht dat het ergste voorbij was, maar toen vielen ze opnieuw en dit keer kon ik de renners en een val niet meer ontwijken.”

“We lagen er met 10 à 15 renners bij. Ik probeerde meteen recht te komen, maar dat was onmogelijk. Ik wachtte een tweetal minuten, leunend op een vangrail. Toen ben ik alleen vertrokken zonder echt kracht te kunnen zetten op de pedalen. In een kleine groep van gevallen renners slaagde ik erin te finishen. Ik had pijn. Een pijn die ik herkende uit 2018”, verwijst Gilbert na zijn val twee jaar geleden in de Tour.

Gilbert dook in de afdaling van de Portet d’Aspet een ravijn in en stond in de zomer van 2018 een groot aantal weken aan de kant met een gebroken knieschijf. Na de finish in Nice en de eerste medische zorgen door de teamdokter, kwamen gisteren aanvankelijk geen grote problemen aan het licht. Een bijkomende MRI gisteravond laat in het ziekenhuis van Nice maakte nadien duidelijk dat het wél om een breuk ging.

“De vraag was of het om dezelfde breuk ging als in 2018. Na de MRI bleek het om een nieuwe breuk te gaan in dezelfde knie, maar er zijn geen dislocaties. Eerst was er vrees voor schade aan de kniepezen, maar het gaat dus om een breuk. De dokter sprak over een immobiliteit van twee tot drie weken. Het had dus erger kunnen zijn”, aldus Gilbert.

De eerste dag van de Tour is er een om snel te vergeten voor Lotto Soudal, met behalve de val van Gilbert ook die van John Degenkolb. Degenkolb finishte na zijn crash buiten de tijdslimiet en mag zondag niet meer starten. Eerder deze week moest Tim Wellens ook al forfait geven na een val op training. Het achttal van Lotto Soudal is na één rit al gereduceerd tot een team van zes renners.

Lees ook:

John Lelangue haalt na exit Degenkolb uit naar wedstrijdjury: “Een gebrek aan respect voor zo’n kampioen”