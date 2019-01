Het hectische leven van Peter Sagan, halfweg zijn (gedwongen) wereldreis: “Soms voel ik me een acteur in een slechte film” Marc Ghyselinck in Australië

21 januari 2019

08u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Peter Sagan (28) is dan wel geen wereldkampioen meer, hij is en blijft Peter Sagan. En dat heeft gevolgen. Het leven is hectisch. “Alles is gebleven zoals het geworden is.” Ook Sagan, die van de timide renner die in 2010 zijn eerste koersen won, uitgroeide tot een absolute showman. “Niet het wielrennen heeft mij zo gemaakt. Het is hoe ik altijd ben geweest.”

Is het leven veranderd nu je geen wereldkampioen meer bent?

“Drie jaren als wereldkampioen hebben mijn leven wel veranderd. En nu ik geen wereldkampioen meer ben, is alles gebleven zoals het geworden is. Ik ben geen wereldkampioen, maar ik ben nog altijd Peter Sagan. Het wordt gewoon elk jaar drukker. Misschien dat het in 2019 een beetje blijft zoals het de voorbije jaren was. Dat moet ik nog afwachten.”

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN