Het ene jaar is het andere niet voor Teuns: “Deze Tour rijd ik in dienst van Landa” BA

02 juli 2020

10u47 0 Wielrennen Normaal had hij nu in de Tour gezeten, maar u weet waarom dat niet het geval is. Dylan Teuns (28) mist het circus, maar troost zich met de herinneringen aan vorig jaar. “Mijn ritzege was een kantelpunt in mijn carrière.”

Dylan Teuns zorgde vorig jaar voor een hoogtepunt op de Vlaamse feestdag. In de eerste bergrit van de Tour naar La Planche des Belles Filles reed hij onweerstaanbaar naar dagwinst. Samen met Tim Wellens, Xandro Meurisse en de Italiaan Giulio Ciccone was hij de laatste overlevende van de vroege vlucht. Pas in de finale honderden meters kraakte Ciccone bij zijn ultieme versnelling. “Die laatste kilometer was puur op adrenaline”, zegt Teuns. “Ik heb de voorbije dagen geregeld teruggedacht aan die dag. Ofwel spreken mensen me erover aan, ofwel bots ik op filmpjes van die dag. Dat zijn fijne flashbacks.”

Aanbiedingen genoeg

In september is Teuns opnieuw van de partij in de Tour, maar dat zal niet in dezelfde vrije rol zijn. “De ploeg heeft veel ambitie voor het klassement met Landa en het is de bedoeling dat wij hem helpen”, legt Teuns uit. “Misschien krijg ik hier en daar wat vrijheid, maar het is in eerste instantie de bedoeling om in dienst te rijden. Met Poels, Caruso en Bilbao hebben we toch een sterke ploeg.”

Maar voor de Belgische wielerfan zou het heel jammer zijn om een renner van zijn niveau in een dienende rol te moeten zien. Teuns benadrukt tot twee keer toe dat hij er geen probleem mee heeft. Dat hij na de Tour volledig zijn eigen kans kan gaan, helpt: in de klassiekers zal hij de leider zijn. De Strade Bianche, Milaan-Sanremo, het WK, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, tussendoor ook de Dauphiné: genoeg opties om zich te tonen. “Mijn ritzege in de Tour was een kantelpunt in mijn carrière. Mijn status in de ploeg is er enorm door toegenomen. Ook bij de fans merk ik dat er iets veranderd is. Ik word vaker herkend. Ook mensen die normaal de koers niet volgen, kijken naar de Tour.”

Ook de marktwaarde van de Limburger is erdoor gestegen. De renner van Bahrain-McLaren is einde contract, maar ook in coronatijden is de belangstelling groot. Zijn eigen ploeg heeft hem een mooi voorstel gedaan - “blijven is mijn eerste optie”, zegt Teuns, “want ik voel me hier heel goed” -, maar als dat niet doorgaat, kan hij kiezen uit drie of zelfs vier andere aanbiedingen. “Namen noem ik niet, maar er is interesse.”

Israel Start-Up Nation is alvast één van de gegadigden. “Normaal zou ik wel wat zenuwachtig zijn in deze situatie. Als je einde contract bent, wil je je graag zo snel mogelijk tonen met goeie prestaties, maar nu we toch niet kunnen koersen, vind ik het makkelijker om het naast me neer te leggen.”

Huwelijk

Teuns, die net terug is na een verkenning van de Tour-Alpenritten, is goed uit de coronaquarantaine gekomen. “In het begin vond ik het moeilijk om me te motiveren, maar uiteindelijk heb ik genoten van de lange tochten die ik heb kunnen maken. Ik heb veel nieuwe wegen en nieuwe regio’s ontdekt, rond Namen en Charleroi onder andere.”

Hij had eindelijk ook tijd om bezig te zijn met zijn andere passie: landbouw. “Ik heb veel geholpen op het aardappelbedrijf van een vriend. Ik rijd graag met de tractor: ploegen, het veld ‘klaarleggen’, sproeien, enzovoort. Ideaal om even je hoofd leeg te maken.”

De coronacrisis brengt ook een groot nadeel met zich mee: het huwelijk van Teuns staat op de helling. Voor alle duidelijkheid, alles is nog steeds koek en ei met zijn Lies. “Maar we willen er graag een echt feest van maken en dat doe je niet als iedereen op anderhalve meter van mekaar moet blijven. Normaal zouden we na het seizoen trouwen, maar de kans is groot dat dat 2021 wordt.”

