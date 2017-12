Het eindejaarsverdict: Welke exploot was de strafste? Wie stelde teleur? Ons wielerteam geeft zijn oordeel De wielerredactie

Vanavond volgt met de uitreiking van de Kristallen Fiets de apotheose van het wielerjaar 2017. Aan de hand van vijf vragen blikken onze wielerjournalisten terug op een bewogen jaar en kijken ze reikhalzend uit naar wat 2018 in petto kan hebben.

Joeri De Knop

1. Wie is jouw winnaar van de Kristallen Fiets?

Greg Van Avermaet = Koning Regelmaat. Zette met de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix een buitengewoon knappe zegereeks neer in het Vlaamse voorjaar. Werd eindwinnaar van de UCI WorldTour en sloot het seizoen af als nummer één van de wereld. Vooral die laatste twee vaststellingen maken voor mij het verschil.

2. Wie was buiten België de beste dit jaar?

Peter Sagan en/of Chris Froome zijn iets te voor de hand liggend. Ik kies persoonlijk voor Tom Dumoulin. De manier waarop hij als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië naar zijn hand zette, was verbazingwekkend. Zijn eindzege in de BinckBank Tour en dubbele wereldtitel (individueel en ploegentijdrijden met Team Sunweb) in het Noorse Bergen gaven zijn superseizoen alleen maar meer kleur.

3. Welke exploot was de strafste dit jaar gezien?

Méér dan zijn solo van 55 kilometer in de Ronde van Vlaanderen: de zegerush van Philippe Gilbert in de Amstel Gold Race. Na een vroege valpartij, die hem een scheurtje in de nier en de rest van zijn voorjaar kostte, op karakter en adrenaline naar zijn vierde triomf in de Nederlandse klassieker.

4. Wie of wat stelde teleur?

Ik had andermaal meer verwacht van Sep Vanmarcke, het móet op z'n 29ste nu eindelijk maar eens gaan gebeuren. Ook de klassieke lente van Lotto-Soudal (in zijn geheel) viel zwaar tegen. De afloop van het WK in Bergen was voor ons, Belgen, ontnuchterend. Op procontinentaal niveau: het magere debuut van Nick Nuyens' Veranda's Willems-Crelanteam. En in het veld: dat cyclocross zich anno 2017-2018 nog slechts toespitst op twee, maximaal drie figuren.

5. Naar wie of wat kijk je uit in 2018?

Het eerste Vlaamse voorjaar van wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. De poging ook van Philippe Gilbert om Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te winnen en zo, net als Van Looy, Merckx en De Vlaeminck, de vijf klassieke Monumenten op zijn palmares te zetten. Een pittig en spannend duel tussen Froome en Dumoulin — laat die Giro toch voor wat hij is, Tom — in de... Tour. De verdere ontwikkeling een sterke generatie jongeren (tot in de juniorencategorie toe), waarvan Bjorg Lambrecht het exponent is. En sterke prestaties van Cant, D'hoore, Duyck, Kopecky, Degrendele en Vanhoof, de boegbeelden die het Belgische vrouwenwielrennen in al zijn facetten en disciplines zo ontzettend hard nodig heeft om te kunnen blíjven hypen.

Nico Dick

1. Wie is jouw winnaar van de Kristallen Fiets?

Greg Van Avermaet met lichte voorsprong op Philippe Gilbert. Zijn voorjaarsreeksje (Omloop, E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix met daarbovenop nog een 2de plaats in de Ronde), spreekt tot de verbeelding. Als je dat kan aanvullen met de eindzege in de Wereldbeker, verdien je een vierde Kristallen Fiets. Bij de dames houden Jolien D'hoore en Sanne Cant elkaar in evenwicht, maar geef ik toch licht voordeel aan Cant. Cant presteert al jaren op topniveau, maar in 2017 staat ze echt ook op alle grote momenten.

2. Wie was buiten België de beste dit jaar?

Voor mij Tom Dumoulin. Ik heb zijn capriolen in de Giro ter plekke gevolgd en die waren niet min. Indrukwekkend hoe de Nederlander zich heeft omgeschoold tot klimmer, zonder van zijn tijdritcapaciteiten in te boeten.

3. Welke exploot was de strafste dit jaar gezien?

Dan toch wel het meesterwerk van Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen. Een bewijs dat je -als je in het juiste team zit- je ook in 2017 nog kan scoren met een lange solo. Aanvalslust wordt in het hedendaagse wielrennen veel te weinig beloond. Daarnaast was ik zeer gecharmeerd door derde plaats van Dylan Teuns in de Waalse Pijl. Een beetje chauvinisme mag, vind ik. Het was even geleden dat we nog eens een Belg zo dicht zagen eindigen daar op de Muur van Hoei.

4. Wie of wat stelde teleur?

De UCI met de uitsluiting van Peter Sagan in de Tour. Er zijn er in het verleden die voor meer minder erg gestraft zijn geweest. Op die manier werd de Ronde van Frankrijk voor een stuk onthoofd. Vooral naar uitstraling toe.

5. Naar wie of wat kijk je uit in 2018?

Als veldritspecialist zal ik volgend voorjaar en zomer met belangstelling de prestaties van onze twee toppers volgen. Kan Wout van Aert zijn streng trekken tijdens het voorjaar en een paar flitsen van zijn klasse laten zien? En kan Mathieu van der Poel effectief wedijveren met MTB-fenomeen Nino Schurter? Voorts ben ik benieuwd naar de evolutie van Fernando Gaviria. Wordt hij ook komend voorjaar een van de kopmannen bij Quick.Step? En kan hij in de Tour wat hij vorig jaar in de Vuelta deed?

Marc Ghyselinck

1. Wie is jouw winnaar van de Kristallen Fiets?

Philippe Gilbert, voor zijn merkwaardige en intrigerende wederopstanding in 2017.

2. Wie was buiten België de beste dit jaar?

Chris Froome, schrijft tegen de dwingende vroeger-was-het-beter nostalgie van het wielrennen gewoon zijn eigen geschiedenis.

3. Welke exploot was de strafste dit jaar gezien?

Thomas De Gendt won op eigenzinnige manier de eerste etappe in de Dauphiné. Hier zou ook kunnen staan hoe Gilbert de Ronde won, maar die heeft al een vermelding.

4. Wie of wat stelde teleur?

Jasper Stuyven is een kampioen in het diepst van zijn gedachten, maar moet ook een keer een grote koers winnen.

5. Naar wie of wat kijk je uit in 2018?

De definitieve doorbraak van Oliver Naesen.

Bart Audoore

1. Wie is jouw winnaar van de Kristallen Fiets?

Greg Van Avermaet. Als iemand vier (semi)klassiekers wint in het voorjaar en het seizoen afsluit als nummer één van de wereld, dan moet je niet discussiëren.

2. Wie was buiten België de beste dit jaar?

Kwiatkowski en Froome verdienen de titel ook, maar mijn nominatie gaat naar Tom Dumoulin. De manier waarop hij zich omschoolde en -bouwde van tijdrijder naar klimmer, zonder op zijn capaciteiten als hardrijder in te boeten, is bijzonder straf.

3. Welke exploot was de strafste dit jaar gezien?

Wat Philippe Gilbert deed in de Ronde van Vlaanderen verbaasde vriend en vijand, maar ik was ook zeer gecharmeerd door de evolutie van Dylan Teuns. Zijn derde plaats in de Waalse Pijl was al knap, maar zijn zegereeks in de zomer — met winst in de Ronde van Wallonië, de Ronde van Polen en de Arctic Race of Norway — laat heel veel moois vermoeden voor de toekomst.

4. Wie of wat stelde teleur?

Nairo Quintana. Ik had verwacht dat hij dit jaar echt in staat zou zijn om de verstikkende dominantie van Froome in de Tour te breken, en daarmee ook die koers te redden van de saaiheid, maar hij stelt nu al voor het tweede jaar op rij zwaar teleur.

5. Naar wie of wat kijk je uit in 2018?

Het Vlaamse voorjaar in het algemeen, en de definitieve doorbraak van Sep Vanmarcke in het bijzonder — al betrap ik er mezelf op dat ik dat al een paar jaar na mekaar zit te verkondigen.

