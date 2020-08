Het einde van kettingproblemen? Tom Boonen stelt revolutionair schakelsysteem voor: “Binnen tien jaar vragen we ons af waarom niet iedereen hiermee rijdt” DMM

13 augustus 2020

18u04 6 Wielrennen Vier keer Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen en nu een fietsrevolutie mee helpen ontketenen. Tom Boonen (39) blijft werk maken van zijn nalatenschap aan de wielersport. Nu met een nieuw ontwikkeld systeem dat komaf moet maken met ketting- en schakelproblemen.

2 april 2017. Tom Boonen zet voet aan de grond op ‘zijn’ Taaienberg. Ketting vast tussen de grote en de kleine ‘plateau’. Bij het opdraaien van de helling in Etikhove mag Boonen een ereplaats in zijn laatste kasseiklassieker op Belgische bodem vergeten. Niet dat hij Philippe Gilbert van de zege zou houden, maar afscheid nemen voor eigen publiek had hij toch liever anders gedaan.

“Drie jaar later kunnen we zeggen dat het eigenlijk nooit had moeten gebeuren”, vertelt Mathias Plouvier van Classified. Het Belgische bedrijf ontwierp een nieuw schakelsysteem waarbij kettingproblemen voltooid verleden tijd moeten zijn. Concreet gaat het om één kettingblad vooraan, maar het bereik aan versnellingen zou gelijkaardig blijven aan dat van een fiets met twee kettingbladen. Gedaan met de grote en de kleine ‘plateau’.

“We hebben de functie van de voorderailleur in de naaf van het achterwiel verwerkt waardoor er geen twee kettingbladen meer nodig zijn vooraan. Het stelt renners in staat om (elektronisch) te schakelen wanneer ze kracht zetten op de pedalen (tot 1.000 watt). Door de integratie van het systeem in het achterwiel wordt de kans op schade van elementen buitenaf, zoals stof of modder, aanzienlijk verkleind.”

Langdurige ontwikkeling

De ontwikkeling en optimalisatie van het systeem duurde 7 jaar. “Ik had gehoord dat de mannen van Classified met dit systeem bezig waren. Ze lieten mij het eens uitproberen met de vraag om wat feedback te geven. Ik had geen band met hen of zo, maar ik was meteen onder de indruk”, zegt Boonen. “Dit is zo logisch, ik vroeg mezelf af waarom er eigenlijk niemand eerder op dit idee is gekomen.”

“Als je kijkt naar de geschiedenis van de fiets, dan verloopt het schakelen van de ene versnelling naar de andere al 80 jaar min of meer volgens hetzelfde principe. Alles is geoptimaliseerd, maar schakelen is eigenlijk het laatst overgebleven zwakke plekje aan een fiets. Natuurlijk denk ik dan wel eens terug aan de Taaienberg in 2017, maar ook aan andere momenten in mijn carrière waarbij ik kansen in rook zag opgaan door schakelproblemen.”

Boonen raakte overtuigd van het Classified-systeem en besloot mee te investeren. “Het wérkt gewoon altijd en het voelt ook natuurlijk aan als je fietst. Een renner vermindert gewoonlijk kracht op de pedalen bij het schakelen. Je trapt dan even in het ijle, terwijl de ketting de kans krijgt om over te springen. Met dit systeem schakel je in 0,15 seconden zonder kracht te moeten minderen.”

“Dat geeft een totaal ander gevoel in de benen”, zegt Boonen. “Het brengt bijvoorbeeld voordelen met zich mee op de uitlopers van heuveltjes. Als je daar wil bijschakelen, moet je even wachten tot de ketting goed ligt. Met dit systeem kan je meteen bijschakelen en kan je in een fractie van een seconde vertrekken. De ketting ligt ook altijd mooi recht en dat zorgt voor een pak minder slijtage.”

Profpeloton

Helemaal nieuw is het gebruik van één kettingblad vooraan niet. Boonen: “In het mountainbiken is dat de normaalste zaak van de wereld, zenne. In het wereldje van het wegwielrennen is er altijd wat scepsis, maar ik ben zeker dat we ons binnen vijf of tien jaar zullen afvragen waarom niet iedereen hiermee rijdt. Vergelijk het met schijfremmen. Geen mens die zich daar nu nog vragen bij stelt.”

Bij Classified zelf houden ze de lippen voorlopig op elkaar. “Of we ook de ambitie hebben om in het profpeloton te komen? Er zijn gesprekken aan de gang, maar daar kunnen we op dit moment nog weinig over zeggen”, aldus CEO Plouvier. Wat wel vaststaat: Classified werkt samen met Ridley en dat is op zijn beurt dan weer de sponsor van Lotto-Soudal, waar op dit moment gefietst wordt met de schakelsystemen van Campagnolo.

“Met dit systeem kun je eigenlijk de hele fiets en de plaatsing van onderdelen daarop herdenken. Esthetisch én aerodynamisch. Constructeurs en designers staan te springen om hier mee te spelen. Vanaf nu wordt het bijvoorbeeld mogelijk om crankstel en frame in één stuk te maken, zoals bij sommige pistefietsen al het geval is”, vertelt Boonen.

Lombardije

Plouvier: “We zijn uiteraard blij dat Tom zich wil inzetten voor ons product. We produceren in tegenstelling tot grote merken als Shimano en Campagnolo vooral lokaal, maar Tom kan voor ons de juiste aandacht genereren. Hij heeft zelf ook in het systeem geïnvesteerd en zit bovendien in onze adviesraad. Daarbij komt dat hij natuurlijk jaren ervaring heeft.”

“Ik ken de geschiedenis van het bedrijf een beetje en ben ervan overtuigd dat dit zal blijven”, zegt Boonen, die het systeem dus zelf ook al meermaals heeft getest. “Ik zie het als een nieuwe evolutie in de wielersport. Het voelt nu al aan alsof het twintig jaar bestaat.”

Tot slot nog een uitsmijter met betrekking op de actualiteit: wie wint zaterdag de Ronde van Lombardije? Boonen: (lacht) “Schrijf toch maar Remco op, ze mannen!”