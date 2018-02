Hét dubbelinterview met Tom Boonen en Patrick Lefevere: "We kunnen Boonen niet vervangen" Marc Ghyselinck

20 februari 2018

06u00 0 Wielrennen Een nieuwe afspraak is er niet meer van gekomen, sinds Patrick Lefevere (63) en Tom Boonen (37) elkaar de laatste keer spraken begin december. Maar nu mag het weer, vlak voor het eerste voorjaar in vijftien jaar zonder Tom Boonen. Grote gelegenheden vragen grote middelen. En dus stapten Patrick Lefevere en ­ondergetekende gistermorgen in de ­helikopter waarmee Patricks zoon ­Thomas (22) ons naar Mol vloog. Daar had Tom Boonen het ontbijt klaargezet.

Dat hij niet graag vliegt, zegt Patrick Lefevere. Sterker: hij haat het. Dat zegt de man die net terug is van Colombia, waar hij in de wielerronde Colombia Oro y Paz zijn renners vier etappes zag winnen: drie voor Gaviria, één voor Alaphilippe.

Maar soms is vliegen ook leuk. Altijd eigenlijk, wanneer hij in de helikopter mag stappen die zijn zoon Thomas bestuurt. Dan is het voor vader en zoon tijd om een beetje bij te praten.

Van de luchthaven van Wevelgem naar de tuin van Tom Boonen is het vijftig minuten vliegen. 190 km/u, wind in de rug. De route gaat van Wevelgem naar Kruishoutem, van Kruishoutem naar Dendermonde, Boom blijft links liggen en we vliegen over Willebroek richting de reusachtige fabriekssite van autobusbouwer Van Hool. En dan is het stilaan tijd om op de details te letten. "Zou het daar zijn? ’t Is daar!" Waarop Thomas de helikopter in twee fraaie cirkels rond het huis van Tom Boonen stuurt om dan veilig in de achtertuin te landen.

Dat het niet zo vaak gebeurt, zegt Boonen, dat er een helikopter in zijn tuin landt. De enige keer hiervoor was ook Patrick en Thomas Lefevere. Of de dochtertjes Valentine en Jacqueline er niet zijn, wil Patrick graag weten. Neen. Dat is jammer, anders hadden ze ook een keer een toertje kunnen maken. Maar Lore weet niet of dat wel zo’n goed idee is.

Lefevere: "We hebben elkaar sinds de Kristallen Fiets niet meer gezien. Tom heeft het druk, hé. Ik hoor dat hij zelfs nog een afspraak met zijn ouders moet maken, om samen te gaan eten."

Boonen: "Mijn agenda zit vol. Ik voel dat ik redelijk hot ben op dit moment. Het wordt het eerste voorjaar zonder mij. Ik heb heel veel vragen gekregen om alles en nog wat te doen. De meeste dingen zeg ik af. Op tv-shows zit ik niet te wachten."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN