Het doet pijn aan de ogen, maar je blijft ernaar kijken: EF-Education First blikvanger in Giro met bizar nieuw wielershirt DMM

02 oktober 2020

06u55 0 Wielrennen De blikvanger op de ploegvoorstelling van de Ronde van Italië was voor één keer geen wielrenner. Het waren zowaar de nieuwe truitjes van EF-Education First die met alle aandacht gingen lopen. De opvallende shirts laten zich door AD-columnist Thijs Zonneveld nog het best samenvatten als “briljant lelijk”.

Het doet een beetje pijn aan de ogen, maar je blijft er wel naar kijken. De nieuwe shirts van EF-Education zijn ‘talk of the town’ in het peloton. Omdat de Amerikaanse ploeg van Sep Vanmarcke normaal gezien in een roos-paars design koerst, moest er voor de Giro een nieuw ontwerp komen - de shirts van de ploeg lijken immers te sterk op de roze leiderstrui in de Giro.

Voor die gelegenheid sloeg kledingsponsor Rapha de handen in elkaar met Palace, een skateboardmerk die ook sponsor is van EF-Education First. Van roos-paarse truitjes ging het naar een nog opvallendere en meerkleurige maillot met op de borst de opvallende eend van Palace en op de rug een grote driehoek met de namen van de andere ploegsponsors.

Het opvallende truitje kan zich zo in de rij van de al even iconische Castorama of Kelme-shirts van de jaren negentig zetten. De meningen lopen op sociale media uiteraard heel sterk uiteen. De ene noemt het geniaal, de andere spuuglelijk. Opvallen doet het in elk geval wel en dat is marketinggewijs uiteraard het doel. “Je kunt niet anders dan lachen, je omdraaien en zeggen: “Wat?” , klinkt het bij EF-baas Mary Wittenberg.

Volgens de ploeg is het doel achter de shirts aantonen dat wielrennen voor iedereen toegankelijk is en dat het de aandacht én een glimlach waard is. “Welkom bij skaten ontmoet fietsen in modeland.” De flamboyante EF-manager Jonathan Vaughters is trots op het ontwerp. “Ik hou ervan hoe de eend op de letters EF zit. Alsof hij wil zeggen: “Welkom, Palace, zet je neer en geniet van de Giro.”

Personally, I really love how the duck is sitting on the EF. It’s like “welcome ⁦@PalaceSkate⁩, have a seat, and enjoy the #Giro!” pic.twitter.com/chPbSpI434 Jonathan Vaughters(@ Vaughters) link