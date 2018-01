Het beste uit 'DNA Nys': Thibau met huzarenstukje tijdens klimtijdrit, mama Isabelle heeft een déjà vu Glenn Van Snick

12u54

Bron: VRT 26 VRT Wielrennen In de reeks 'DNA Nys' volgen we het reilen en zeilen van Thibau, de 15-jarige zoon van Sven Nys. In de tweede aflevering zag u onder meer hoe mama Isabelle de geschiedenis opnieuw herbeleeft, Thibau zijn vorig schooljaar vergelijkt met een rit uit de Tour én de nieuweling op trainingskamp indruk maakt tijdens een klimtijdrit.

Isabelle Nijs heeft een déjà vu. Na twaalf jaar aan de zijde te staan van Sven Nys herbeleeft ze alles opnieuw bij zoon Thibau. "Ik zie alles terugkomen. Letter alles. De manier waarop hij zijn leven opbouwt, de media-aandacht, het reizen, de manier van koken, jezelf verzorgen", aldus Isabelle.

Maar tijdens een eetfestijn van de supportersclub uit Baal voelt ook Sven dat de geschiedenis zich herhaalt. "Mijn fanclub hield nooit een eetdag, maar wij deden altijd een bal met een orkest. Met Sergio en Isabelle A zijn er gedurende de jaren heel wat vedetten komen optreden. En dat is ook allemaal begonnen in deze parochiezaal. Het voelt raar om nu te merken dat de geschiedenis zich herhaalt."

VRT Isabelle Nijs.

"In begin van het schooljaar zoveel mogelijk marge nemen"

Thibau volgt sportwetenschappen, maar hij stunt liever op de fiets dan op school. Toch probeert hij het dit jaar over een heel andere boeg te gooien. "Ik moet in het begin van het schooljaar - wanneer het nog gemakkelijk is - zoveel mogelijk marge nemen. Zoals een sprinter die in een bergrit aanvalt in de wetenschap dat hij op de klim toch bijgehaald wordt. Want vorig jaar had ik de tijdslimiet verkeerd ingeschat en kwam ik bijna buiten tijd aan," aldus de nieuweling tijdens een leutig gesprek in de mobilhome op weg naar het Belgisch kampioenschap op de weg.

Maar mocht de wielercarrière van Thibau niet meteen van de grond komen, heeft hij een back-up plan. "Ik heb het gat in de markt al lang gevonden", verkondigt Thibau. "Een crosstube die zichzelf opblaast waardoor de renner tijdens de wedstrijd er lucht kan inpompen of kan uitlaten. Tegen dan zijn die fietsen zo licht dat het extra gewicht om dat mogelijk te maken allemaal niet meer uitmaakt."

VRT Thibau Nys en vader Sven.

Thibau geeft visitekaartje af tijdens klimtijdrit

Terwijl Sven de Ronde van Frankrijk van commentaar voorzag, trok Thibau naar Malmedy voor een trainingskamp. "De bedoeling van zo een wielerstage is dat ze na een periode van minder trainen door de examens de conditie opnieuw gaan opbouwen en leren hoe bergop te rijden", verklaart Ingrid Mekers, coach van de Vlaamse Wielerschool. Op het programma staat ook een klimtijdrit. "Dat is een helling van vier kilometer met een stijgingspercentage van zes. Zo berekenen we wie hoeveel hoogtekilometers kan overbruggen per uur."

Thibau rijdt de tweede beste tijd bij de eerstejaarsnieuwelingen in 20 jaar. De beste ooit was Nathan Van Hooydonck, neef van Edwig Van Hooydonck en nu renner bij BMC. Sven Nys is alvast tevreden. "Testresultaten geven al iets mee. Van karakter, het willen afzien maar ook de fysieke capaciteiten. Maar waar strandt het schip? Iedereen zegt dat Thibau in mijn voetsporen zal treden, maar eigenlijk kan niemand dat voorspellen."

VRT Thibau tijdens de klimtijdrit.