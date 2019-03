Het beste uit ‘De Kleedkamer’: “Vanderaerden reed in de verkeerde richting dwars door het peloton”, “Sanremo ligt Van der Poel” XC

19 maart 2019

07u45

Bron: VRT 0 Wielrennen Gisteren ging het vierde seizoen van het Canvas-programma ‘De Kleedkamer’ van start. Ruben Van Gucht nodigde de Nederlanders Hennie Kuiper, Adrie van der Poel en de Belgen Eric Vanderaerden en Ludo Peeters uit voor een leuke babbel aan zijn tafel. Wij selecteerden enkele passages uit de eerste aflevering.

Eric Vanderaerden stond in het peloton bekend als een speelvogel. “Hij had geen complexen”, vertelde Adrie van der Poel. “Ik heb hem dwars door het peloton in de verkeerde richting zien rijden”, pikte Ludo Peeters in. “Dat klopt”, lachte Vanderaerden. “Ik had dat afgesproken met enkele renners vooraan in het peloton, onder anderen met Eddy Planckaert. Ik demarreerde en Eddy zei: ‘Wacht, wacht. Het is om te zeveren.’ Ze twijfelden eerst. En het peloton reageerde toch. Maar toen reed ik al in de tegengestelde richting, dwars door het peloton.”

Vanderaerden wist trouwens nog een leuke anekdote te vertellen. “In de Ronde van Nederland demarreerde ik ooit eens in een dorp en verstopte me vervolgens achter de gevel van het laatste huis. Ik liet nadien het peloton en de wagens van de ploegleiders voorbijrijden en pikte achter de laatste in. En het peloton maar rijden, want ik was zogezegd ontsnapt. Er waren nog geen oortjes, dus de ploegleiders konden de renners niet verwittigen dat ik niet meer voorop zat. Ze hebben een uur volle bak gereden en ik hing gewoonweg aan de staart van het peloton.”

“Val Criquielion in Ronse was zijn eigen fout”

Ook het WK van 1988 in Ronse was een gespreksonderwerp in ‘De Kleedkamer’. Claude Criquielion leek op weg naar een tweede wereldtitel, maar werd in de hekken gereden door de Canadees Steve Bauer. Criquielion kwam ten val, waarna de Italiaan Maurizio Fondriest alsnog de titel greep. “Ik denk niet dat het de fout van Bauer was”, klonk het bij Hennie Kuiper. “Criquielion kroop in een gat waar hij niet moest zitten. En Bauer is wel wat grof, maar zeker niet gemeen. Ze raakten elkaar en hij viel.”

“Maar wat heel typerend was… Wij gingen nog iets eten en drinken in Gent”, vervolgde Kuiper. “En ik kwam Bauer tegen op restaurant, twee uur na de koers. Hij had zich nog niet gedoucht. Hij was zo teleurgesteld, omdat hij echt dacht dat hij zou winnen. En niet winnen door iedereen van de fiets te stampen.” Van der Poel: “Ik denk inderdaad dat Bauer geen persoon is die bewust iemand in het hek rijdt.” Ook Vanderaerden gaf zijn mening: “Als je met drie of vier man naar de meet rijdt, en je valt, dan is het je eigen schuld.”

“Dat Mathieu zoveel bereikt in deze sport, is een droom”

Ten slotte werd er ook over Mathieu van der Poel gebabbeld. “Tot op heden is Mathieu veel beter dan ik”, aldus vader Adrie. “Wat hij al laten zien heeft, is best wel heel mooi. Maar dat wil niet zeggen dat hij ooit een topper wordt die grote klassiekers zal winnen. En dat beseft hij ook. Of het leuk is dat een van mijn kinderen een wereldtopper is? Ik zou liegen als ik zou zeggen van niet. Je bent sowieso trots op je kinderen, maar als ze dan ook nog iets bereiken in een sport die voor mij veel betekend heeft, dan is dat natuurlijk een droom, hé. Een bonus.”

Kuiper is daarnaast nog altijd de laatste Nederlander die Milaan-Sanremo wist te winnen. Dat gebeurde in 1985. Wordt Van der Poel zijn opvolger? “Hij zou daar echt met veel plezier naartoe kwakken. En die Turchino af in een peloton van tweehonderd man. Ja, dat ligt hem wel”, weet Kuiper. En denkt Adrie dat zijn zoon nog eens voor Nederlands succes in La Primavera kan zorgen? “Tja, of een andere Nederlander. Dat is ook goed.”