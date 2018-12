Het besmette blazoen van Team Sky: de vete tussen Froome en Wiggins, geschorste dopingdokter en ook Wiggins en Froome in opspraak Redactie

12 december 2018

14u53 0 Wielrennen Sky kwam vandaag met het verrassende nieuws dat het na 2019 stopt als sponsor van de Britse wielerformatie. Straks kunnen Dave Brailsford en co door de vele sportieve successen met de glimach terugkijken op die periode, al verliep niet alles op wieltjes bij Team Sky. Ook de controverses stapelden zich namelijk op. Zo waren onder meer de vete tussen de vrouwen Froome en Wiggins en de salbutamolzaak van Chris Froome een smet op het Sky-palmares.

19 juli 2012: “Trouwe Froome-hond” wacht tot twee keer toe op Bradley Wiggins

In de Tour van 2012 rammelde het een eerste keer in de keuken van Team Sky. Bradley Wiggins was naar voren geschoven als de man die als eerste Brit de Tour de France op zijn naam zou schrijven. Alles moest daar voor wijken. Ook als er in het eigen kamp iemand sterker bleek. Op 19 juli 2012 werd dat ook pijnlijk duidelijk. Wanneer Chris Froome op de slotklim van de 17de etappe op zoek wilde gaan naar koploper Alejandro Valverde, werd hem een halt toegeroepen. Zijn kopman Bradley Wiggins snakte op de Peyragude namelijk naar adem. Froome keek eens achterom en kneep tot twee keer toe de remmen dicht. Alles in teken van ‘Wiggo’. Die won de Tour de France ook, maar de vrouw van Froome - die tweede werd - was niet te spreken over het incident. “Zo ontgoocheld, ik weet wat daar gebeurd is. Als je trouw wilt, koop dan een Froome-hond. Ik schat die kwaliteit hoog in, maar er zijn anderen die daar misbruik van maken”, sneerde Michelle Cound op Twitter. Cound was ook niet te spreken wanneer mevrouw Wiggins Michael Rogers en Richie Porte en niet Froome bedankte voor bewezen diensten. “Typisch”, vertelde ze. “Ik ben er zeker van dat hij ook alles gegeven heeft, maar de inspanningen van Mick en Richie komen nooit in het nieuws. Meer niet”, was het antwoord van Cath Wiggins.

22 januari 2015: Sky-dokter Geert Leinders levenslang geschorst

Ploegbaas Dave Brailsford bestempelde het aantrekken van Geert Leinders als “een grote inschattingsfout”. “Ik had hem nooit moeten aannemen en heb daar ook spijt van. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid”, vertelde Brailsford in de Tour van 2013 over zijn voormalige ploegdokter. Leinders werkte in 2011 en 2012 voor Sky, maar kwam eerder in opspraak nadat enkele ex-renners bevestigden dat Leinders hen doping toediende. Onder anderen Levi Leipheimer en Danny Nelissen vertelden dat de dokter hen hielp in hun periode bij Rabobank. Eind januari 2013 startte de Belgische wielerbond ook een onderzoek op naar Geert Leinders. Dat ging over naar een strafrechtelijk onderzoek waarna Leinders op 22 januari 2015 uiteindelijk levenslang geschorst werd. Een flinke smet op het blazoen van Sky.

7 oktober 2016: UKAD bevestigt onderzoek naar verdacht pakket van Bradley Wiggins

Bradley Wiggins kwam in het oog van de storm terecht nadat de Daily Mail vertelde dat het Britse anti-dopingagentschap UKAD een onderzoek had opgestart omwille van een verdacht pakketje. Dat zou voor Bradley Wiggins bestemd geweest zijn op de dag dat hij de Dauphiné in 2011 naar zijn hand zette. Het UKAD bevestigde ook dat er een onderzoek werd gevoerd naar “beschuldigingen van wandaden in het wielrennen”. Het zou draaien om een medische levering aan het adres van Team Sky. Dave Brailsford vertelde dat het om “het hoestmiddel fluimicil” draaide, maar de zaak sleepte toch iets meer dan een jaar aan. Uiteindelijk sloot het UKAD het onderzoek op 15 november 2017 af bij gebrek aan bewijs.

13 december 2017: salbutamol-zaak rond Chris Froome barst los

Team Sky kwam op 13 december 2017 met een persbericht naar buiten over de berichten die de ronde deden rond Chris Froome. Na afloop van de 18de rit van de Ronde van Spanje leverde Chris Froome op 7 september 2017 een urinestaal af waarin een concentratie van 2.000 nanogram/ml salbutamol werd gemeten. Dubbel zoveel als toegestaan. Zo komt de eindwinst in de Vuelta van de kopman van Froome op de helling te staan. In Le Monde klonk het op 1 juli dat Tourorganisator ASO twijfelde om Froome aan de start te laten verschijnen van de Tour de France, een dag later kwam naar buiten dat Froome door de UCI vrijgesproken werd in de salbutamol-zaak. Een opvallende timing aangezien de Tour enkele dagen later van start zou gaan.

5 maart 2018: onderzoekscommissie zegt dat Sky antidopingregels gebruikte voor oneigenlijk gebruik van Triamcinolon

Na het losbarsten van de salbutamol-zaak wordt Team Sky nog maar eens in een slecht daglicht gesteld. Een Britse parlementaire onderzoekscommissie publiceerde op 5 maart een rapport waarin staat dat Sky de antidopingregels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) gebruikte voor oneigenlijk gebruik van de krachtige costicosteroïde Triamcinolon. Volgens Sky was dat om astma-aandoeningen en allerlei allergieën van Bradley Wiggins te behandelen in 2011, 2012 en 2013. “We geloven dat deze krachtige corticosteroïde gebruikt werd om Wiggins, en mogelijk andere renners die in zijn dienst moesten rijden, klaar te maken voor de Tour”, gelooft de onderzoekscommissie maar weinig van de uitleg van Sky. “Het doel was niet om een medische aandoening te behandelen. Maar wel om een betere vermogen/gewichtverhouding te bekomen in de aanloop naar de race.” Wiggins kreeg het middel zowel buiten competitie als tijdens de races toegediend. Het middel is niet verboden in een zogeheten ‘out-of-competitionperiode’. Binnen competitie kreeg Wiggins de Triamcinolon ook toegediend. Team Sky vroeg en kreeg daarvoor een zogenaamde Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN). Volgens het Britse rapport ondervond Wiggins binnen wedstrijdverband ook nog de voordelen van zijn ‘out-of-competitionbehandeling’ met Triamcinolon.