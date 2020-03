Het allereerste dubbelinterview van Merckx en De Vlaeminck: “Toen het misging met onze gezondheid waren we bezorgd om elkaar. We pompten elkaar moed in”

Wielrennen

Samen wonnen ze 30 Monumenten, waaronder 10 Milaan-­Sanremo’s. In tempore non ­suspecto was het de aanleiding voor een exclusieve dubbel. ­Helaas, corona stak stokken in de wielen en zorgt toch wel voor angst bij de wielericonen. Geen Primavera dit weekend. En bij uitbreiding ook geen klassiek voorjaar. Maar het relaas van die gezellige namiddag in ­februari willen we u niet ­onthouden. Geniet even mee met Eddy en Roger. Merckx (74) en De Vlaeminck (72): Monumenten op zichzelf.