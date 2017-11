Hesters-Boussaer winnen met vijf ronden voorsprong Gentse Toekomstzesdaagse Hans Fruyt

13u30

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 5 Geert De Rycke Wielrennen Jules Hesters (19) en Bryan Boussaer (21) schreven in het Gentse Kuipke de Toekomstzesdaagse op hun naam. Met niet minder dan vijf ronden voorsprong op de Fransen Crabos-Lecamus Lambert en de Duitser Weisspfennig-Schmiedel.

In de finale over 240 ronden smeerden ze, op de gelegenheidsploeg Kron-De Groote, iedereen nog eens twee ronden aan. Waardoor het duo met vijf ronden voorsprong afsloot.

“We hadden drie ronden voorsprong, onze leidersplaats werd niet meer bestookt, eigenlijk werd in de finale vooral om de andere podiumplaatsen gebikkeld”, vertelde Jules Hesters na afloop. “Ben blij dat ik na 25 jaar de volgende Belg ben die deze Toekomstzesdaagse twee keer op rij wint.”

In 1992 won Gino Primo, eveneens een Gentenaar, aan de zijde van Tom Steels. Een jaar later was Primo aan de zijde van de Italiaan Marco Villa de beste. Vorig jaar won Hesters met Gerben Thijssen, gisteren met Bryan Boussaer.

Geert De Rycke Bryan Boussaer.

“Mooi dat ik op mijn 21ste verjaardag deze zesdaagse kan winnen”, glunderde Boussaer. “Een jongensdroom gaat in vervulling. Jammer van een valpartij zaterdag, gelukkig viel de averij mee.”

Opmerkelijk aan deze jongerenzesdaagse: de talrijke valpartijen. Niet voor het eerst. Om ze te vermijden reden de beloften dinsdag en woensdag puntenkoersen in plaats van koppelritten. Toch werd vanaf donderdag regelmatig gevallen. Matthias Van Beethoven (barst staartbeen) kon zaterdag en zondag niet meer in actie komen. De Deen Arne Birkemose liep zaterdag een breuk aan het staartbeen op. Deze middag werd de Brit Conor Davies nog afgevoerd.

Geert De Rycke Jules Hesters.

Organisatoren tonen zich tevreden over 77ste editie

Voor de start van de eigenlijke finale van de 77e editie van de Gentse zesdaagse vandaag maakten organisatoren, Rob Discart en Christophe Sercu, hun evaluatie over de afgelopen vijf dagen en nachten.

"De voorbereiding verliep niet perfect want er was ineens het afhaken van Iljo Keisse", opende Christophe Sercu. "Ook tijdens de zesdaagse werden we niet gespaard van pech. Michele Scartezzini werd ziek en Cameron Meyer kwam zwaar ten val. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw waren heel de tijd dominant maar echt gemakkelijk hebben ze het niet gekregen. Vooral de Fransen Kneisky-Thomas en de Nederlanders Stroetinga-Havik boden serieus weerwerk. Ook de Belgische jongeren deden het ook voortreffelijk. Ik denk dan meteen aan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, maar ook Gerben Thyssen liet zich meermaals opmerken op positieve wijze. We hebben dit jaar een kwalitatief sterk deelnemersveld kunnen presenteren en die weg willen we verder zetten. In 2018 zal Iljo Keisse er weer bij zijn en we blijven uitkijken naar andere interessante renners."

BELGA

"Ook qua publieke belangstelling was deze Zesdaagse van Gent opnieuw een voltreffer", vulde Rob Discart aan. "We hebben zes dagen het bordje 'uitverkocht' aan de deur kunnen hangen. Er gingen al 30.000 tickets de deur uit in voorverkoop, dat zegt genoeg. Deze zesdaagse leeft nog bij het publiek. Wel willen we het programma iets minder zwaar maken. Hier en daar zal er wel eens een proef sneuvelen. Twee supersprints op één avond is wat te lastig. We mogen niet vergeten dat de Zesdaagse van Gent op atletisch vlak wellicht de zwaarste van het rijtje is. Ik had tijdens de Zesdaagse van Londen een gesprek met Mark Cavendish. Die wil heel graag terugkomen naar Gent. Dit jaar paste het niet in zijn programma omdat hij dan op stage is met zijn team, misschien lukt het wel in 2018."

Wannes Nimmegeers