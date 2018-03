Hertekende Nokere Koerse kolfje naar de hand van jong talent Fabio Jakobsen GVS

14 maart 2018

17u13 0 Wielrennen Fabio Jakobsen ( Quick.Step Floors ) heeft de 73ste editie van Nokere Koerse naar zijn hand gezet. De Nederlander beschikte op de cruciale Nokereberg in een beperkt groepje over het snelste paar benen. Het is de eerste profzege voor het 21-jarig talent. Nummers twee en drie Amaury Capiot en Hugo Hofstetter s tonden nauwelijks op de foto.

De 73ste editie van Nokere Koerse werd in een nieuw jasje gestoken. De Grote Markt van Deinze fungeerde nog steeds als startplaats, terwijl de Nokereberg in het slot traditiegetrouw de scherprechter was. Daartussen een totaal ander parcours: minder kilometers, maar in totaal wel 22 kasseistroken. "Zo wordt het pittiger en krijgen we meer spankracht", verklaarde koersdirecteur Rony Desloovere vooraf.

Het vernieuwde traject kon acht avonturiers duidelijk bekoren. Onze landgenoot Timothy Stevens kreeg het gezelschap van Conor Dunne, Yannick Martinez, Simon Sellier, Martijn Budding, Daniel Turek, Ivo Oliveira en Rob Ruijgh. Het peloton liet snel begaan, in een mum van tijd sprokkelde de vroege vlucht maar liefst elf minuten bij elkaar. De koerssituatie lag met andere woorden voor een tijdje vast. Tóch even opschudding onderweg: Wout van Aert smakte tegen de grond, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

#nokerekoerse valpartij Wout Van Aert - geen erg maar Herlegemse steentjes gooiden roer in het eten pic.twitter.com/QqdHJ3pZcK Dirk Van Rentergem(@ rentedi) link

Bommetje Van Aert

De gang in de grote groep kwam er na een poosje uiteindelijk toch in. Onder impuls van CCC en Veranda's Willems-Crelan nam de voorgift van de leiders tijdens de vier kleine lussen een flinke duik. Op 58 kilometer van de finish - wanneer de twee allesbeslissende plaatselijke ronden zich aandienden - had het achttal nog amper vier minuten over. Wanneer de renners ook nog eens de lastige kasseien van de Lange Aststraat, de Huisepontweg en Wannegemdorp voor de wielen kregen, was het hek door een serieus bommetje van Van Aert helemaal van de dam. De wereldkampioen veldrijden vormde met onder meer Pieter Serry en Loïc Vliegen een elitegroepje, terwijl achteraan de deur wagenwijd openstond. Een traditionele massasprint kregen we dankzij het hertekende parcours dus niet.

Op tien kilometer van de finish werd Conor Dunne - de laatste moedige vroege vluchter - gegrepen, terwijl ook een flink uitgedund peloton ondanks het berenwerk van de achtervolgende groep opnieuw kwam aansluiten. Zo gingen we met een dertigtal hoofdrolspelers de finale in. Een tweede passage over de netelige kasseistroken bracht ondanks een nieuwe demarrage van Van Aert en Vliegen immers geen afscheiding meer, waardoor we met een beperkte groep op de Nokereberg gingen spurten om de bloemen. Er stond geen maat op de Nederlander Fabio Jakobsen, die van ver op kop ging en Quick.Step Floors een nieuwe zege bezorgde. Meteen de eerste profzege van het 21-jarig talent.

Onze landgenoot Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) sprintte naar de tweede plaats, de Fransman Hugo Hofstetter mocht mee op het podium. Op de erelijst volgt Jakobsen Nacer Bouhanni op.

¡Victoria de Fabio Jakobsen (Quick Step)! Muy superior en el sprint sacando bicis de ventaja al resto.#NokereKoerse pic.twitter.com/J6Zwxyhr1z Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link