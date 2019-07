Herstel Wout van Aert “gaat met kleine stapjes vooruit”, meldt Jumbo-Visma MMP

30 juli 2019

11u50

Bron: Belga 0 Tour de France Wout van Aert mag het ziekenhuis van Herentals voorlopig nog niet verlaten. Het herstel van de renner “gaat met kleine stapjes vooruit”, zo laat zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma dinsdag weten.

Van Aert kwam op vrijdag 19 juli zwaar ten val tijdens de individuele tijdrit van de Tour in Pau. Hij liep daarbij een diepe vleeswonde in het rechterbovenbeen op. De wonde werd in Frankrijk operatief gezuiverd en gehecht, waarna hij in het AZ Herentals een tweede keer onder het mes ging. De voormalige wereldkampioen veldrijden moet volgens Jumbo-Visma nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

“Momenteel is er een traag gunstige evolutie”, zegt dokter Toon Claes, die Van Aert behandelt. “Er zijn geen tekenen van infectie en de wonden zijn mooi helende. De omvang en de complexiteit van het letsel vragen om een trage, nauwgezette revalidatie. Intensieve revalidatie wordt pas na twee maanden opgestart, als het letsel voldoende geheeld is.”

Jumbo-Visma laat voorts weten “uit te gaan van een volledig herstel”, maar het blijft gissen wanneer de 24-jarige Van Aert opnieuw competitief zal zijn.