Hermans vijfde, Benoot zesde in koninginnenrit Tirreno: "Die witte trui? Zo zien de mensen dat ik nog jong ben"



Marc Ghyselinck in Italië

10 maart 2018

19u15

Ben Hermans vijfde en Tiesj Benoot zesde in de koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico, met aankomst 1.335 meter hoog op de Sassotetto. Je hoeft niet altijd Greg Van Avermaet te heten om het als Belg goed te doen in de Tirreno. Hermans verbaasde in de eerste plaats zichzelf, Benoot kreeg voor zijn moeite de trui als beste jongere.

Vooral het verhaal van Ben Hermans verbaasde. De Belg met Israëlische werkgever klaagde de voorbije dagen over problemen met de ademhaling. Zo erg, dat zijn ploegarts vanmorgen besloot om een antibioticakuur op te starten. Normaal, zegt Hermans, duurt het twee dagen voor dat aanslaat. Bij Hermans was het een kwestie van uren. En zie, op de Sassotetto klom hij met de besten naar boven.

"Ik ben al een paar weken aan het sukkelen met de luchtwegen", zegt Hermans. "Vooral vrijdag had ik last met de ademhaling. Vandaar de antibiotica. Ik heb vanmorgen aan de sportdirecteur gezegd dat ik op de klim wellicht de grupetto zou nemen. Maar ja, je weet nooit hoe het gaat. Ik gaf mezelf vijf procent kans dat ik een beetje zou meedoen en misschien top dertig rijden. Vandaag was de enige kans voor mij om mij een beetje te tonen in de Tirreno."

Het draaide anders uit. "Ik voelde mij ineens heel goed. Ik zag ook aan het vermogen dat ik trapte dat er niet veel renners voor mij zouden eindigen. Zelfs met de kou, waar ik niet goed tegen kan, bleef ik goed tempo houden."

Winnen was moeilijk. Hermans moest rasklimmers als Mikel Landa, Rafal Majka, George Bennett en Fabio Aru laten voorgaan. Het verschil: "Ik zat toch wel op mijn limiet, die renners nog niet echt. Zij kunnen nog versnellen op de top."

Ben Hermans was geprikkeld. Vorig jaar won hij de Ronde van Oman, hij won twee ritten daar, waarbij die met aankomst op de Green Mountain. Een bevestiging kwam er niet. BMC bedankte en zo komt Hermans in de nieuwe Israel Cycling Academy terecht.

"Ze zeggen altijd dat ik het laat afweten. Ze, dat is iedereen een beetje. Overal waar ik mijn naam zie opduiken, lees ik hetzelfde. Het zat gewoon niet mee tot nu toe. Ik was niet goed in Valencia, toegegeven. Daarna werd ik ziek. En dit, ja, dit had ik niet verwacht."

Hermans eindigde één plaats voor Tiesj Benoot, die was vrijdag ook al derde. Benoot is, nadat hij met Lotto 58 seconden verloor in de ploegentijdrit, opgerukt naar plaats negen in het klassement. En hij is beste jongere.

"Het is de bevestiging dat het zeer goed gaat momenteel. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ik ga een beetje genieten van de benen die ik heb. Zondag is een rit die mij beter ligt. Alleen die tijdrit dinsdag ligt me minder. De trui als beste jongere is mooi meegenomen. Zo zien de mensen dat ik nog jong ben (lacht). Soms wordt dat wel een keer vergeten."