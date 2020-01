Hermans onderweg naar Duitsland voor complexe operatie na valpartij JDK/redactie

23 januari 2020

01u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Wielrennen Na twee etappes zit de Tour Down Under er helaas alweer op voor Ben Hermans, die vandaag vanuit Adelaide vertrokken is om in Duitsland geopereerd te worden. De Limburger kwam gisteren ten val tijdens een eindspurt in een groep van zo’n dertig renners en liep daarbij een sleutelbeenbreuk en een complexe schouderfractuur op.

Om half elf ‘s morgens Australische tijd is de renner vanaf de luchthaven van Adelaide vertrokken naar München, waar hij op advies van de Duitse ploegdokter van Israel Start-Up Nation door een specialist in complexe schouderbreuken zal worden geopereerd.

“Het is een versplinterde breuk”, zegt ploegleider Eric Van Lancker. “De verwachte revalidatieperiode is inderdaad 2 maanden. Het wordt dus moeilijk, om niet te zeggen quasi onmogelijk, om de Waalse klassiekers te halen. Dat waren zijn volgende grote seizoensdoelen. De Tour is uiteraard wel haalbaar. Hij staat sowieso in de selectie en rijdt normaal ook de Dauphiné in de aanloop. Maar eerst afwachten hoe de operatie verloopt en hoe snel en goed hij daar van herstelt.”