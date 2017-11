Herkent u hem nog? Deze spierbundel won vijf jaar geleden de Tour de France Van grassprietje tot krachtpatser: de opvallende transformatie van Bradley Wiggins XC

18u07 Wielrennen Vijf jaar geleden won hij de Tour, nu droomt Bradley Wiggins van een olympische medaille in het roeien. Een opvallende carrièreswitch, die ook een heuse transformatie van zijn lichaam heeft teweeggebracht.

In 2012 kroonde ‘Wiggo’ zich nog tot de eerste Britse Tour-winnaar uit de geschiedenis, maar in 2017 is zijn klimmerslijf helemaal verdwenen. Geen verrassing, want de 37-jarige Brit probeert zich namelijk als roeier te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar nam Wiggins in de Gentse Zesdaagse afscheid van de wielersport.

De transformatie

The black boat don't float! Morning grind done Een foto die is geplaatst door Sir Wiggo (@bradwiggins) op 09 nov 2017 om 15:26 CET