Hele seizoen in gevaar? Nu ook scheurtje in kniepees Dumoulin MG

11 juli 2019

06u14 0 Wielrennen Moet Tom Dumoulin, na zijn opgave in de Giro en forfait voor de Tour, nu ook afzeggen voor de Vuelta? De kans is reëel, nu bij de Nederlander ook een scheurtje in de kniepees is gevonden.

Het ongelukkige verhaal van Tom Dumoulin begon in de vierde rit van de Ronde van Italië. Dumoulin viel, hij haalde met hevig bloedende knie nog de finish, maar kwam ‘s anderendaags niet meer aan de start.

Dumoulin was naar de Giro gegaan om hem te winnen, maar moest zijn plannen herzien. Hij zette alles op de Tour de France en reed in de aanloop het Critérium du Dauphiné. De knie was nog niet helemaal hersteld. Kort voor de start van de Dauphiné liet hij een MRI-scan nemen en toen bleek een stukje metaal in de knie te zijn achtergebleven.

Racen zou desondanks lukken, gokten Dumoulin en zijn ploeg. De Nederlander zou zich testen in het slotweekend, wanneer het peloton naar het hooggebergte ging. Maar op zaterdagochtend startte hij niet meer.

Zijn ploeg deelde mee dat Dumoulin terug naar Nederland was voor bijkomend onderzoek. Dat weekend zou Dumoulin een medische ingreep aan de knie ondergaan. Het stukje metaal bleek een stukje asfalt te zijn. Na de ingreep kreeg hij tien hechtingen in de knie.

Dumoulin moest de maandag nadien naar La Plagne reizen, waar zijn ploeg op hoogtestage ging. Maar hij keerde halverwege terug. Hij liet gelijk weten dat hij niet zou starten in de Tour.

Kort daarna bleek dat de onvrede verder ging dan een letsel aan de knie. Dumoulin wil weg bij zijn huidige Sunwebteam. Een overstap naar Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, zou zo goed als rond zijn.

Rust, training, behandeling

Die overstap kan dit jaar nog gebeuren. Maar nu komt dus het nieuws dat het herstel van Dumoulin toch weer langer zal duren dan gedacht. Uit nieuw medisch onderzoek blijkt dat hij een scheurtje in de kniepees heeft.

“Tom heeft bij zijn val verschillende verwondingen aan zijn linkerknie over gehouden”, zegt Anko Boelens, ploegarts bij Sunweb. “Bot, pezen, kraakbeen en weefsel waren beschadigd. We zoeken nu de optimale combinatie tussen rust, training en behandeling.” Dumoulin moet eerst revalideren en mag dan pas weer koersen. Het is niet duidelijk hoe lang het herstel duurt.