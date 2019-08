Hekken waaien om door stormwind: EK-wegrit bij vrouwen gaat halfuur later van start LPB

10 augustus 2019

12u49

Bron: Belga 0

De hevige wind in en rond Alkmaar zorgt er voor dat ook het EK wielrennen hinder ondervindt. Vanochtend waren heel wat hekken omgewaaid en die moesten terug rechtgezet worden. Na de beloftenkoers van de mannen, die iets na het middaguur finishte, volgt een nieuwe inspectie van het parcours. Daarom start de wedstrijd van de vrouwen een halfuur later.

"Door de extreme weeromstandigheden moeten er enkele werken uitgevoerd worden aan het parcours om de veiligheid van de renners en de vele vrijwilligers van de organisatie te waarborgen”, luidt het bij de organisatie. “Daarom start de wedstrijd van de vrouwen om 13.30 uur in plaats van om 13 uur."

Wat die werken precies omvatten, is niet helemaal duidelijk. "We voeren gewoon een inspectie uit om na te gaan of alle nadars nog goed vast staan en andere kleine zaken. Niets om ons ernstige zorgen over te maken.”