Heistse Pijl van komende zaterdag wordt dan toch geannuleerd Redactie

28 juli 2020

15u45

Bron: RTV 6 Wielrennen De Heistse Pijl zal zaterdag niet doorgaan in Heist-op-den-Berg. Dinsdag kreeg de organisatie de melding dat hun wedstrijd wegens de verstrengde maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen niet plaats kan vinden. De organisatie bekijkt nog of er op een latere datum in 2020 een 49e editie van de Heistse Pijl mogelijk is.

Behalve de Heistse Pijl, valt ook de Eurométropole Tour (die voor 12 september op de agenda stond) dit jaar in het water. De organisatie nam de beslissing in samenspraak met de gemeentebesturen van La Louvière en Doornik, de start- en aankomstplaats. Het besluit kwam er “na een diepgaande analyse van de huidige gezondheidssituatie en rekening houdend met de te nemen preventiemaatregelen tegen Covid-19", melden de organisatoren. De tachtigste editie is dus uitgesteld naar 2021.

“Met heel veel spijt hebben we vernomen dat we geen groen licht krijgen. We hadden nochtans echt draconische maatregelen genomen”, zegt organisator Jef Van den Bosch. “Zo hadden wij aan al onze deelnemers gevraagd een coronatest te ondergaan. Een maatregel die werd toegejuicht door iedereen. Ook waren er zones waar geen publiek mocht komen, zoals aan de start en finish. Ook op andere cruciale plaatsen wilden we toeschouwers weren.”

“Het organisatiecomité heeft vandaag contact gehad met het kabinet van de gouverneur, Cathy Berx. Het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg heeft alles gewikt en gewogen en uiteindelijk de knoop doorgehakt. De Heistse Pijl mag niet doorgaan. Ook al is dat heel jammer, ik heb wel begrip voor deze maatregel. Wij zitten nu eenmaal in de provincie Antwerpen en we kunnen niet ontkennen dat de cijfers daar niet goed zijn.”

De kans bestaat nog wel dat er alsnog een Heistse Pijl komt op een latere datum. “Ik wil eerst alles nog wat laten bezinken, maar die mogelijkheid laat ik open”, is Van den Bosch hoopvol. “We moeten dat eens bekijken, maar dat is nu niet aan de orde. Dat onze koers geannuleerd wordt, komt niet als een donderslag bij heldere hemel, maar het is wel heel zuur. Het financiële verlies moeten we ook nog eens bekijken.”

Vorig jaar ging de zege in de Heistse Pijl naar Alvaro José Hodeg. De Colombiaan van Deceuninck - Quick-Step bleef Jasper Philipsen en de Brit Rory Towsend voor. Voor dit jaar stonden onder meer Tim Merlier, Alvaro Hodeg, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op de deelnemerslijst.

Lees ook: Israël Start-up Nation haalt twee renners uit Ronde van Burgos na positieve test van ploegmaat