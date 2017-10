Hattrick voor Gaviria: Colombiaan rijgt successen aan elkaar in China DMM

09u24 0 TDW Wielrennen Drie op drie voor Fernando Gaviria in China. Het stopt maar niet voor de Colombiaan van Quick.Step-Floors. Het team van manager Patrick Lefevere zit nu al aan 57 overwinning dit seizoen, Gaviria zelf aan 13. Max Walscheid, alweer tweede, kon enkel lijdzaam toezien hoe de Colombiaan de rest opnieuw vakkundig naar de vaantjes reed.

"Een hattrick zit er wel in", klonk het bij de start van de derde rit in Nanning. Het kamp van Quick.Step-Floors gelooft in Fernando Gaviria en met twee zeges in evenveel dagen tijd had de Colombiaan het goede gevoel uiteraard al te pakken.



Toch moeten de renners nog altijd de wedstrijd maken en vandaag voelden heel wat heerschappen zich geroepen om dat te doen. Oss (BMC), Bico (Movistar) en Haig (Orica) trokken er als eersten van door. Het trio mocht een halve koers genieten van de koppositie. Helaas was hun liedje op 50 kilometer van de streep uitgezongen.

Daarna was het Chinese roulette. Een spel van voortdurende demarrages. Het halve peloton was tuk op een uitval, het gevolg was een leuke wedstrijd met steeds wisselende kansen. Het grote pak bleef wel waken. Quick.Step-Floors en Sunweb bewaarden zo goed mogelijk de controle. Mohoric en Craddock vochten op die manier tegen de bierkaai. Het moest en zou een derde sprint worden.



Daarin andermaal geen maat op Gaviria. De rode trui werd opnieuw perfect naar de ellenlange laatste rechte lijn gepiloteerd. De kwieke Colombiaan deed de rest met sprekend gemak. De hattrick is rond. De veelwinnaar heeft nu een kleine halve minuut voorsprong in het klassement. Morgen volgt een aankomst bergop.

TDW

Gaviria: "Eerste keer dat ik drie wedstrijden op rij win"

Fernando Gaviria blijft ongeslagen in China. "Toch was het moeilijk. Dit was echt een lange aankomst, het is geleden van bij de junioren dat ik nog zo'n kaarsrechte weg heb gezien. Walscheid doet het wel goed, hij kwam dicht vandaag. Dit was op papier de moeilijkste sprint hier om te winnen voor mij. Ik ben dan ook blij dat het gelukt is. Met dank aan mijn team uiteraard." Met een voorsprong van 30 seconden heeft de Colombiaan wat speelruimte. "Morgen wordt belangrijk om te zien of ik kan mikken op de eindzege hier. In de eerste plaats zal ik proberen werken voor Alaphilippe. Het is de eerste keer dat ik in mijn carrière drie overwinningen op rij behaal. Beter doen dan Kittel dit jaar? Ik ben er niet mee bezig."

Walscheid: "Ik komt steeds dichterbij"

Voor Max Walscheid valt het niet mee. De grote Duitser (1,99m) strandde nog maar eens op een tweede plaats. "Gaviria vertrok als een razende en dat had ik niet verwacht. Gisteren versnelde hij meer geleidelijk en daar had ik ook vandaag op gerekend. Zo kwam ik 15 meter te kort. Het is wel leuk om tegen hem te sprinten. Dit zijn sprints van topniveau en hij (Gaviria, nvdr.) is echt wel de sterkste hier. Mijn droom is om zo snel mogelijk een WorldTour-wedstrijd te winnen. Ik kom elke dag dichter en dichter. Wie weet komt er aan het eind van de Tour of Guangxi nog wel een kans."