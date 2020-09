Had het zonder de val van Serry tot een sprint kunnen komen? “Brute pech, iedereen heeft gezien dat ik de benen had om er meer uit te halen” DMM

22 september 2020

17u51 0 Wielrennen Derde, maar dat was niet waar Pieter Serry (31) op gehoopt had. De renner van Deceuninck-Quick.Step was samen met kersvers Belgisch kampioen Dries De Bondt de betere in de kopgroep. Tot hij ten val kwam op de top van de Schernaai. “Brute pech.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hij stak z’n hand uit naar de tricolore met een uitval op de laatste beklimming van de Schernaai. Pieter Serry was op weg om samen met Dries De Bondt voor de Belgische kampioenentrui te strijden. “Ik viel aan, maar in de bocht schoof mijn voorwiel weg. Voor ik het wist, lag ik op de grond.”

“Ik kon nog aanpikken en op de Tiegemberg heb ik nog geprobeerd om ernaartoe te springen. Helaas zaten de anderen snel in m’n wiel. Iedereen heeft wel gezien dat ik vandaag de benen had om er meer uit te halen. Het is een magere troost dat ik op het podium sta, maar daarvoor heb ik niet gekoerst.

“Het was brute pech. Ik denk dat ik de bocht iets te snel heb willen nemen", aldus Serry. “Dit was een unieke kans en jammer genoeg heb ik ze niet kunnen grijpen. Dit zal even moeten bezinken, ja. Aan de andere kant bewijst dit wel dat mijn conditie heel goed is voor het WK.”

Lees ook:

Dries De Bondt is Belgisch kampioen dankzij late uitval in Anzegem, tricolore blijft in de rangen van Alpecin-Fenix

Lotte Kopecky kroont zich voor eerst tot Belgisch kampioene na prangende spurt tegen Jolien D’hoore