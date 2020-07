Grootste sportkrant van Spanje zet Evenepoel naast Hazard op de voorpagina: “Deze jongen is een machine!” DMM

31 juli 2020

06u53 2 Wielrennen “Deze jongen is een machine.” Veel groter kun je niet koppen. De Spaanse sportkrant ‘Marca’ pakt op zijn cover uit met Remco Evenepoel na zijn indrukwekkende overwinning in de Ronde van Burgos. “Hij wordt de koning van het volgende decennium.”

Er was eens een tijd waarin het met een vergrootglas zoeken was naar Belgische sportprestaties in buitenlandse kranten. Een tijd waarin een doelpunt van een Rode Duivel in het buitenland misschien nog net de telex haalde of een tijd waarin de ritwinst van een Belgische renner in de schaduw stond van de grote kanonnen die een wielerronde naar hun hand trachtten te zetten.

Tijden veranderen. Vandaag staan met Eden Hazard en Remco Evenepoel zowaar twee sporters van ons land op de voorpagina van Marca, de grootste sportkrant in Spanje. Doorgaans zijn het voetballers die de cover van Marca sieren, maar voor de straffe stoot van Remco Evenepoel maken ze in Spanje een uitzondering. De renner van Deceuninck-Quick.Step prijkt vooraan naast Eden Hazard, sterspeler bij Real Madrid.

“Evenepoel wordt de koning van het volgende decennium.” Het staat er wel degelijk, net onder de gigantische kop “Deze jongen is een machine”. Marca zag in de demonstratie van Evenepoel op Picon Blanco meer dan een zesde overwinning van het seizoen voor de nog altijd maar 20-jarige Belg. “Met deze prestatie onderschrijft hij een droom: de opvolger van Merckx worden”, klinkt het.

El Mundo Deportivo - een andere Spaanse krant - ziet Evenepoel dicht bij een speciale ‘triplete’ komen in dit door corona vreemd aanvoelende wielerseizoen. “Evenepoel stak vroeg op het jaar een rit en de eindzege in de Ronde van San Juan op zak, de Ronde van Algarve haalde hij ook binnen na twee ritzeges en nu heeft deze ‘jonge kannibaal’ ook in Burgos al een ritzege en de leiderstrui binnen. In zijn vorige wedstrijden stond hij die trui niet meer af.”

