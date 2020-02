Groenewegen wint koninklijke sprint in UAE Tour, Yates blijft leider DMM

26 februari 2020

14u02

Bron: Belga 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe in de UAE Tour op zijn naam geschreven. De 26-jarige Nederlander spurtte na een vlakke rit over 173 km in de straten van Dubai naar winst voor Fernando Gaviria en Pascal Ackermann. Sam Bennett en Caleb Ewan maakten de top vijf vol.

Twee renners, de Australiër Will Clarke (Trek-Segafredo) en de Serviër Veljko Stojnic (Vina Zabu-KTM), tekenden voor de ontsnapping van de dag. Ze trokken al vroeg in het offensief maar kregen maximaal slechts een drietal minuten van het peloton. Nadat Stojnic met nog zo’n 38 km op de teller werd gegrepen, zette Clarke alleen door. Maar op zeven kilometer van de streep was ook hij eraan voor de moeite. Groenewegen toonde zich in een spannende sprint de snelste met alle snelle mannen en pakte zo zijn derde zege van het seizoen. Eerder deze maand won hij twee etappes in de Ronde van Valencia.

Adam Yates (Mitchelton-Scott), dinsdag de beste klimmer op de Jebel Hafeet, blijft leider. Morgen ligt de aankomst voor de tweede keer op de Jebel Hafeet, na een lange vlakke aanloop. In principe ligt het klassement ‘s avonds in zijn plooi aangezien daarna nog twee vlakke ritten volgen.