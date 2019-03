Groenewegen wint Driedaagse Brugge-De Panne, Nederlander is snelste in koninklijke sprint JH

27 maart 2019

16u25 5 Wielrennen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in een massasprint voor Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step). Jonas Van Genechten (Vital Concept) was met zijn zevende plaats de eerste Belg.

Sinds vorig jaar wordt de Driedaagse op één dag gereden. Starten deed het peloton op de markt in Brugge. Via een korte heuvelzone, met de Kemmelberg als scherprechter op 115 kilometer van het einde, reed het peloton richting De Panne, waar het twee rondes van 25 kilometer aflegde.

De ontsnapping van de dag telde zes renners waarvan drie Belgen: Stan Dewulf (Lotto-Soudal), Jimmy Janssens (Corendon-Circus) en Senne Leysen (Roompot-Charles) reden samen met de Duitser Jasha Sütterlin (Movistar), de Nederlander Mathijs Paasschens (Wallonie-Bruxelles) en de Fransman Adrien Garel (Vital Concept) bijna de hele dag aan de leiding.

In de heuvelzone, met de Kemmelberg als scherprechter, reed een groep van vijf enkele kilometers weg. Opvallende naam in die groep: Fernando Gaviria. Hij kreeg Edward Theuns (Trek-Segafredo), Lukas Pöstlberger (BORA-Hansgrohe), Danny Van Poppel (Jumbo-Visma)en Marco Haller (Katusha) in zijn spoor. De groep fietste een voorsprong van een minuut bijeen op het peloton, maar werd na de heuvelzone snel opnieuw gegrepen. Ook De Moeren leverde geen spektakel op. Het tekort aan wind was de spelbreker.

Door een val bij een wegversmalling werd het peloton uitgedund. Pascal Ackermann, de tweede van vorig jaar, was één van de slachtoffers. Ook Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Chris Lawless (Team Sky) en José Rojas (Movistar) lagen erbij. Deceuninck-Quick-Step en Team Sky leidden in de laatste kilometers de dans in het peloton. Elia Viviani kon in een zetel aan zijn sprint beginnen, maar Groenewegen kwam van ver er indrukwekkend uit. Ook Gaviria moest zijn meerdere erkennen in de Nederlandse spurtbom die zijn vijfde van het seizoen won. De Amsterdammer schreef eerder deze maand twee ritten in Parijs-Nice op zijn naam. In februari won Groenewegen een etappe in de Ronde van Algarve en een rit in de Ronde van Valencia. Jonas Van Genechten werd derde en was daarmee eerste Belg.

Groenewegen: “Het zijn heel sterke renners die ik hier versla”

“Op 50 kilometer van het einde werd ik opgehouden door een valpartij. Toen wist ik dat het moeilijk ging worden, maar de ploeg bracht mij perfect terug. In de laatste bocht zaten we goed gegroepeerd. Daarna was het drummen, maar kwam ik er op het einde goed uit” vertelde Groenewegen na afloop. “Het zijn heel sterke renners die ik hier versla. Dit jaar heb ik nog niet tegen ze (Gaviria en Viviani) gekoerst, maar ik ben heel blij met mijn overwinning” zei de Nederlander, die aanvankelijk niet aan de start zou staan. De planning was aanvankelijk dat hij zijn seizoen een vervolg zou geven in de Ronde van Catalonië. In plaats daarvan deed hij afgelopen weekeinde mee in Milaan-Sanremo en komende zondag verschijnt hij aan de start van Gent-Wevelgem. “Als ik de eerste twee etappes van de Ronde van Catalonië zag, heb ik niet zoveel gemist’', aldus Groenewegen, die hoopt dat het in Gent-Wevelgem ook op een massasprint uitdraait.

Gaviria: “Binnen vier dagen krijg ik een nieuwe kans”

“De finale was hectisch en snel. Dan is het een moeilijke sprint, zeker tegen een snelle man als Groenewegen”, relativeerde de Colombiaan na afloop. “De conditie is goed en binnen vier dagen krijg ik een nieuwe kans in Gent-Wevelgem”, besloot de tweede van de dag.

Viviani: “Meer dan een derde plaats zat er niet in”

Ik kwam de laatste bocht goed door en ben op het juiste moment aangegaan, maar er waren er alleen twee sneller. Meer dan een derde plaats zat er niet in. Voor Gent-Wevelgem zegt dit niets. Dat is een veel zwaardere koers”, zei de Italiaan strijdvaardig.