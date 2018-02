Groenewegen vloert Démare in opener Algarve, vier Belgen in top 10: "Zeges zorgen voor rust in het hoofd" XC en TLB

14 februari 2018

19u38 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de openingsetappe van de Ronde van Algarve gewonnen. De 24-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo was in een massasprint sneller dan Arnaud Démare (FDJ). Eerste Belg Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) sprintte naar de vierde plek.

De eerste rit van de Portugese rittenkoers voerde het peloton van Albufeira naar Lagos - een relatief vlakke tocht van 192,6 kilometer. Spek voor de bek dus voor snelle mannen als Arnaud Démare, John Degenkolb, Ben Swift en Dylan Groenwegen. Ook langs Belgische zijde vooraf meerdere kanshebbers voor de ritzege: Timothy Dupont, het duo Jens Debusschere en Jasper De Buyst van Lotto-Soudal, én man in vorm Jürgen Roelandts.

Meteen na het startsein kozen Josu Zabala (Caja Rural-Seguros RGA), Nuno Almeida (LA Alumínios), David Livramento (Sporting-Tavira), Luís Afonso (Vito- Feirense- BlackJack) en João Rodrigues (W52-FC Porto) voor het offensief. Veel speelruimte kreeg het vijftal niet. De grote meute gaf nooit meer dan vier minuten prijs.

Vier Belgen in top 10

Met nog 16 km voor de boeg was dan ook het liedje van de laatste vluchters uitgezongen. In de slotfase probeerden Tom Devriendt en José Gonçalves de sprintersploegen te verrassen, maar de massasprint was onvermijdelijk. Daarin toonde Groenewegen zich sneller dan Démare. Hugo Hofstetter werd op ruime afstand derde, Dupont finishte als vierde. Daarnaast nog drie Belgen in de top tien: Jürgen Roelandts (5de), Jens Keukeleire (7de) en Yves Lampaert (9de).

Groenewegen: "Zeges zorgen voor rust in het hoofd"

"De vluchters hadden op een bepaald moment een stevige voorsprong te pakken, maar ik panikeerde niet", blikte Groenewegen terug net voor hij op het podium zijn bloemen en leiderstrui in ontvangst mocht nemen. "Ik wist dat mijn team sterk genoeg was om het tot een sprint te laten komen. En dat is ook gebleken. Ze hebben uitstekend werk verricht en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken."

Voor Groenewegen is het al zijn tweede overwinning van het nog prille seizoen. "Ik heb een goede winter gehad. De trainingskampen zijn goed verlopen en we hebben een beetje gesleuteld aan onze sprinttrein. Blijkbaar zijn het ook goede aanpassingen geweest. Vorig jaar was ik ook goed aan het seizoen begonnen, maar het was lang wachten op een overwinning. Nu heb ik er meteen twee te pakken, dat zorgt voor rust in het hoofd."

Ook Groenewegens zege van vorig jaar op de Champs-Élysées heeft volgens hem voor een kentering gezorgd. "Ik voel dat ik steeds dichter kom bij het niveau van de echte toppers, zoals Kittel, Greipel en Cavendish. Om een palmares als dat van hen te kunnen voorleggen, heb ik nog heel veel werk. Maar er is een nieuwe lichting sprinters, met naast mezelf ook bijvoorbeeld Fernando Gaviria en Caleb Ewan, die de gevestigde waarden steeds meer het vuur aan de schenen probeert te leggen."

Zeeman: "Groenewegen maakt het ijzersterk af"

"Het gaat nu zoals we het heel graag zien”" aldus een Merijn Zeeman, de ploegleider van LottoNL-Jumbo, na de openingszege van zijn team. "Sepp Kuss heeft heel de dag het peloton gecontroleerd. Toen de kopgroep was gegrepen, probeerden nog wat renners weg te springen, maar Bert-Jan Lindeman, Bram Tankink en Paul Martens hebben zich ingespannen om dat te voorkomen. Daardoor kwam Groenewegen perfect uit en hij maakte het ijzersterk af."