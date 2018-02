Groenewegen vloert Démare in opener Algarve, vier Belgen in top 10 XC

14 februari 2018

18u07 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de openingsetappe van de Ronde van Algarve gewonnen. De 24-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo was in een massasprint sneller dan Arnaud Démare (FDJ). Eerste Belg Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) sprintte naar de vierde plek.

De eerste rit van de Portugese rittenkoers voerde het peloton van Albufeira naar Lagos - een relatief vlakke tocht van 192,6 kilometer. Spek voor de bek dus voor snelle mannen als Arnaud Démare, John Degenkolb, Ben Swift en Dylan Groenwegen. Ook langs Belgische zijde vooraf meerdere kanshebbers voor de ritzege: Timothy Dupont, het duo Jens Debusschere en Jasper De Buyst van Lotto-Soudal, én man in vorm Jürgen Roelandts.

Meteen na het startsein kozen Josu Zabala (Caja Rural-Seguros RGA), Nuno Almeida (LA Alumínios), David Livramento (Sporting-Tavira), Luís Afonso (Vito- Feirense- BlackJack) en João Rodrigues (W52-FC Porto) voor het offensief. Veel speelruimte kreeg het vijftal niet. De grote meute gaf nooit meer dan vier minuten prijs.

Vier Belgen in top 10

Met nog 16 km voor de boeg was dan ook het liedje van de laatste vluchters uitgezongen. In de slotfase probeerden Tom Devriendt en José Gonçalves de sprintersploegen te verrassen, maar de massasprint was onvermijdelijk. Daarin toonde Groenewegen zich sneller dan Démare. Hugo Hofstetter werd op ruime afstand derde, Dupont finishte als vierde. Daarnaast nog drie Belgen in de top tien: Jürgen Roelandts (5de), Jens Keukeleire (9de) en Yves Lampaert (10de).

