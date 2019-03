Groenewegen klopt Ewan na waaieretappe in Parijs-Nice, enkele favorieten nu al uitgeteld voor eindzege XC

10 maart 2019

15u00 9 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de eerste rit van Parijs-Nice gewonnen. De 25-jarige Nederlander van Jumbo-Visma was na een waaieretappe nipt de snelste van een uitgedund peloton. Caleb Ewan (Lotto-Soudal) werd tweede, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) maakte de top drie compleet.

De openingsetappe van Parijs-Nice, met Saint-Germain-en-Laye als start- én aankomstplaats, bedroeg amper 138,5 kilometer. Een overwegend vlakke rit, al waren de snelle mannen door de hevige wind op voorhand gewaarschuwd. Waaieralarm.

Amaël Moinard, Damien Gaudin en Romain Combaud trokken al vroeg in de aanval, waarna Michael Matthews de strijd staakte na een tuimelperte. Vervolgens werden er waaiers getrokken, onder meer titelverdediger Marc Soler, Miguel Ángel López, Sergio Henao, Marcel Kittel, Mark Cavendish, Alexander Kristoff en Domenico Pozzovivo hadden de slag gemist.

De drie koplopers werden daarnaast op ruime afstand van de streep bij de lurven gevat. Philippe Gilbert probeerde dan weer met een late uitval een groepssprint te ontlopen, maar onze landgenoot lukte niet in zijn opzet. Uiteindelijk toonde Dylan Groenewegen zich na een prangende spurt nipt sneller dan Caleb Ewan. Fabio Jakobsen finishte als derde.

Groenewegen is de eerste leider, met vier tellen bonus op Ewan, vijf op Luis León Sánchez en Michal Kwiatkowski (die laatste twee grepen onderweg bonificatieseconden). Soler, vorig jaar eindwinnaar, eindigde in een tweede groep, op 1:03 van de winnaar en mag zijn klassementsambities al opbergen, net zoals López, op 1:04 en Esteban Chaves 1:02. Pozzovivo eindigde in de derde groep op 2:48, met nog Fabio Aru op 2:50.

Uitslag (top 10)

1. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) in 3u17:35 (gem. 42,05 km/u)

2. Caleb Ewan (Aus/LTS) op 0:00

3. Fabio Jakobsen (Ned/DQT) 0:00

4. Sam Bennett (Ier/BOH) 0:00

5. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:00

7. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:01

8. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:01

9. Bryan Coquard (Fra/VCB) 0:01

10. Anthony Turgis (Fra/TDE) 0:01