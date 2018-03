Groenewegen duldt geen tegenstand in koninklijke sprint Parijs-Nice DMM

05 maart 2018

17u01 13 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe in Parijs-Nice gewonnen. De Nederlander van LottoNL-Jumbo haalde het in een aangekondigde massasprint voor Elia Viviani en André Greipel. Arnaud Démare blijft leider.

Ruim drie uur had het peloton nodig om de eerste 100 kilometer tussen Orsonville en Vierzon af te haspelen in deze tweede etappe van Parijs-Nice. Een tempo voor gevorderde wielertoeristen, al was dat voor Rui Costa wel genoeg om vroeg in de wedstrijd de remmen dicht te knijpen. De ex-wereldkampioen ondervond nog te veel hinder van zijn valpartij gisteren. Einde verhaal voor de Portugees.

De slakkengang in het peloton zette zich ondertussen onverwijld verder. Ook geen ontsnapping overigens. Met de wind pal op de snoet durfde niemand het aan om de luwte van het grote pak te verlaten. Heel veel viel er dus niet te noteren onderweg. Enkel de tussensprint (gewonnen door Démare) en een aanval van De Gendt en Naesen zorgde voor wat animo. De Belgen kregen na twee derde koers met Boaro, Machado, Delaplace en Boom nog vier metgezellen mee.

Eindelijk een ontsnapping

Een lang leven was de ontsnapping niet beschoren. Enkel Boaro en Machado slaagden er definitief in om weg te raken. Voor De Gendt en Naesen zat er niets anders op dan weer in het peloton post te vatten. Die eerste zette wel meteen weer de gaskraan open in dienst van André Greipel. Eindelijk wat tempo in de wedstrijd en met 75 kilometer te gaan dan toch een klassiek sprintscenario in de maak.

Veel verder dan drie minuten lieten het peloton de twee koplopers niet wegrijden. Lotto-Soudal, Quick.Step-Floors en FDJ zetten allemaal een mannetje bij in de achtervolging en zo slonk de voorsprong van de vluchters zienderogen. Met nog vier kilometer voor de boeg was het verhaal van Boaro en Machado geschreven.

Groenewegen sprint naar zege

De timing bij de sprintploegen zat perfect. Vooral Lotto-Soudal spreidde het bedje uit voor de snellere mannen. Een koninklijk duel tussen Viviani, Greipel, Groenewegen en Démare drong zich op in de straten van Vierzon. In de laatste 500 meter zouden zij onder elkaar uitmaken wie met de tweede zegeruiker van deze Parijs-Nice zou lopen.

Sam Benett zette Groenewegen perfect af en de Nederlander kwam er daarna onweerstaanbaar uit. Viviani en Greipel haalden wel nog het achterwiel van de LottoNL-Jumbo-man, maar dat was het dan. Na Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede grote overwinning van Groenewegen in een dikke week tijd. De adelbrieven van de Nederlander worden steeds groter.

Groenewegen: "Dit doet heel veel deugd"

"Neen, ik ben zelf niet verrast door deze zege", zei Groenewegen na afloop. "Ik had echt een goede leadout en verkeer in uitstekende vorm. Het was een hectische en lastige sprint. De laatste honderden meters gingen aardig omhoog. Ik werd door de jongens perfect afgezet voor de laatste bocht. Ik zat in een goede positie voor de sprint. Toen ik op kop kwam, op 200 meter, ben ik de sprint gewoon aangegaan en niemand kwam er nog over. Op de teammeeting hadden we de laatste kilometers goed besproken. Ik wist wat me te wachten stond. Het was lastig, maar ik hield het vol."

"Het doet me heel veel deugd om hier te winnen", vervolgde hij. "Mijn eerste zege in Parijs-Nice tegen enkele grote namen. Vorig jaar draaide het hier voor geen meter. Ik was nog niet sterk genoeg en de conditie was ook niet goed genoeg. Nu heb ik een uitstekende winter achter de rug en kan ik terugvallen op een zeer goede lead-out. Ik won al snel in de Ronde van Dubai, daarna in de Algarve en ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Winnen geeft vertrouwen en dan gaan de dingen allemaal wat gemakkelijker."

Hoewel de Nederlander bijzonder goed op dreef is, zal hij toch niet deelnemen aan Milaan-Sanremo. "We hebben een planning gemaakt in de winter en daar houden we ons aan", zei hij. "Ik doe alles stap voor stap en Milaan-Sanremo komt nog te vroeg. Misschien volgend jaar, maar nu nog niet. Ik koers Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem, dat zijn ook mooie klassiekers."

Uitslag



1. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 187.5km in 4u51:31 (gem. 38.591278km/u)

2. Elia Viviani (Ita/QST) op 0:00

3. André Greipel (Dui/LTS) 0:00

4. Phil Bauhaus (Dui/SUN) 0:00

5. Arnaud Démare (Fra/FDJ) 0:00

6. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:00

7. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

8. Jempy Drucker (Lux/BMC) 0:00

9. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

10. Ivan Garcia (Spa/TBM) 0:00

Stand

1. Arnaud Démare (Fra/FDJ) 322.5km in 7u58:57 (gem. 40.400875km/u)

2. Julian Alaphilippe (Fra/QST) op 0:10

3. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:13

4. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:13

5. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:14

6. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:15

7. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:15

8. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:15

9. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:19

10. Esteban Chaves (Col/MTS) 0:21