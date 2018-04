Groenewegen die uit koers werd gezet na negeren van gesloten overweg: "Op die manier gaan er doden vallen" BA

09u16 5 Wielrennen Mede als gevolg van de botsing met de wagen brak het peloton in de incidentrijke Scheldeprijs meerdere stukken. Bij de spoorwegovergang in Krabbendijke liep het opnieuw fout. De eerste waaier was al gepasseerd wanneer de lichten rood werden en de slagbomen toe gingen. De tweede waaier, bestaande uit 35 man, negeerde de signalen en stak nog over.

Als de slagbomen opnieuw open gingen, zette de wedstrijdjury de achtervolging in. De hele groep, met onder anderen favoriet Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), werd uit koers genomen.

"Ik zag de knipperlichten van de spoorwegovergang", vertelt de Nederlandse sprinter. "We zaten op dat moment op 10 à 15 seconden van de voorste groep. Die reden er ook doorheen. Ja, dan is het lastig om te zeggen: 'Wij stoppen wel.' We zijn wel voorbij de knipperende lichten gereden, maar op dat moment rijden we met 60 kilometer per uur. Remmen is dan moeilijk. Daarna kwam de jury en die heeft ons uit koers gezet. Misschien is dat de juiste beslissing, maar die moet dan wel voor iedereen gelden. Want stoppen is de koers verliezen. Ik denk dat de jury in de toekomst beter de tijdsverschillen zou opnemen en de koers beter tijdelijk zou stilleggen. Want nu rijdt de ene groep vrolijk voort en dan wil de volgende natuurlijk mee. Op die manier krijg je dat er doden gaan vallen..."

Op de tv-beelden is de eerste waaier waarover Groenewegen het heeft, niet te zien. Het lijkt erop dat enkel zijn groep in de fout gaat. Ook Arnaud Démare (Groupama-FDJ), nog een kandidaat voor winst, zit in die bewuste groep. "Ik ben het absoluut niet eens met de beslissing van de jury", zegt hij. "Ik kon niet vermoeden dat het rood ging worden op het moment dat ik op de spoorweg kwam. Ik ken de consequenties als je de signalen op een overweg negeert: ik ben al een keer op het politiesecretariaat in Valenciennes moeten verschijnen na een incident in Parijs-Roubaix."

Dat was in 2015. Toen stak een nog grotere groep op een nog later moment een gesloten overweg over. Seconden later passeerde een trein aan volle snelheid. "We zijn al jaren bezig over veiligheid", zegt Luc Gheysen, jurylid in de Scheldeprijs. "De beslissing om deze renners uit te sluiten, is niet streng, maar gewoon correct. Het reglement is heel duidelijk: als het licht op rood springt, moet er gestopt worden. Als dit niet gebeurt, moeten de renners uit koers genomen worden."

Bij de 35 renners zitten bekende namen als Tony Martin (Katusha), Davide Martinelli (Quick.Step), Lars Bak (Lotto-Soudal), Ian Stannard (Sky) en Kris Boeckmans (Vital Concept). Ze krijgen allemaal een boete van 100 Zwitserse frank (ongeveer 85 euro). De UCI kan hen nog een extra straf opleggen als ze dat nodig acht. Een schorsing tot een maand is mogelijk.