Groenewegen boekt ritzege in Ronde van Guangxi, Wellens steviger leider Dries Mombert in China

11u14 1 TDW Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de voorlaatste etappe in de Tour of Guangxi gewonnen. De Nederlander kon in de straten van Guilin als eerste Fernando Gaviria in de sprint naar een tweede plaats verwijzen. Tim Wellens sprokkelde twee bonificatieseconden en vergrootte zo zijn voorsprong in het algemene klassement.

Daags na de triomf van Wellens in Nongla trok het peloton zich in Liuzhou op gang voor de vijfde rit in deze Tour of Guangxi. Met 212 kilometer en vier gecategoriseerde klimmetjes was dit de laatste kans voor Mollema, Roche en andere Alaphilippes om onze landgenoot uit de rode leiderstrui te rijden.



Op de prachtige wegen doorheen de Zuid-Chinese provincie was het lang wachten op een ontsnapping. "Ik verwacht wel dat de andere ploegen iets proberen", liet Tim Wellens voor de start noteren en dat was ook het geval. Lotto-Soudal moest heel wat brandjes blussen en zo vertrok de vlucht van de dag met Oss (BMC), Ferrari (Caja Rural) en Clarke (Cannondale) pas na 70 kilometer wedstrijd.

TDW

Hergroepering

Voordien had Wellens zich wel al verzekerd van extra seconden bij de eerste tussensprint van de dag. Een extra slot op de deur dus, mocht het in de heuvelzone toch nog aardig gaan knallen. En dat deed het ook. Movistar legde er duchtig de pees op, waardoor onze landgenoot stevig in het verweer werd gedrongen.



Poels, Mollema en de andere concurrenten kregen de Limburger gelukkig niet uit de wielen gereden en zo kwam het allemaal opnieuw samen. Ook de sprinters haakten in de vlakke aanloop naar de aankomst weer hun wagonnetje aan. Quick.Step-Floors en Gaviria zetten daarna alles op een vierde ritzege, maar dat was buiten Groenewegen gerekend. De Nederlander kwam op het gepaste moment uit het wiel van Gaviria. Na België heeft nu dus ook Nederland zijn overwinning beet in China.

TDW

Groenwegen: "Ik reed niet veel op kop vandaag, maar 20 meter is genoeg."

Dylan Groenewegen kon als eerste in China de sprintersscalp van Fernando Gaviria pakken. "In de eerste drie ritten kende ik telkens wat pech in de sprint. Nu liep het perfect. We hadden wind op kop dus ik wachtte even met mijn aanzet. Zo kon ik meedriften op de golf van Quick.Step. In de laatste vijftig meter ging ik erover en dat was genoeg. Ik hou wel van sprinten op zo'n brede wegen. Het gaat telkens razendsnel en dat ligt me uitstekend."

Tim Wellens: "Moeilijkste start van het seizoen"

"De andere teams hebben het ons echt niet gemakkelijk gemaakt. Gelukkig had de ploeg vandaag een sterke dag. In de heuvelzone was ik steeds omringd door vijf ploegmakkers. Het werd even heet toen Movistar volle bak doortrok, maar de anderen konden al gauw terugkeren. Ideaal dus, zeker gezien ik mijn voorsprong bij de tussensprint kon uitbouwen. Of deze wedstrijd binnen is? Ik zou eerder zeggen dat de eindzege één stap dichterbij komt. Morgen nog een dag wedstrijd, ik hoop dat het lukt."

TDW

Uitslag top 10

1. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) in 5u04:21 (gem.: 41,83 km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Magnus Cort (Den/ORS) 0:00

4. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:00

5. Pierpaolo De Negri (Ita/NIP) 0:00

6. Roger Kluge (Dui/ORS) 0:00

7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

8. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:00

9. Rick Zabel (Dui/KAT) 0:00

++ 10. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 0:00

Stand top 10

++ 1. Tim Wellens (Bel/LTS) de 752,7 km in 17u13:19 (gem.: 43,70 km/u)

2. Bauke Mollema (Ned/TFS) op 0:06

3. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:11

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:14

++ 5. Ben Hermans (Bel/BMC) 0:18

6. Matej Mohoric (Sln/UAD) 0:24

7. Wout Poels (Ned/SKY) 0:24

8. Silvan Dillier (Zwi/BMC) 0:29

9. Rein Taaramäe (Est/KAT) 0:29

10. Rémi Cavagna (Fra/QST) 0:31

Photo News