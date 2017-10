Groenewegen boekt ritzege in Ronde van Guangxi, Wellens blijft leider Bewerkt door GVS

11u14

Bron: Belga 0 TDW Wielrennen Dylan Groenewegen heeft de vijfde etappe in de Ronde van Guangxi (WorldTour) gewonnen. De Nederlander van LottoNL-Jumbo klopte na 212,2 km van Liuzhou naar Guilin in de sprint Fernando Gaviria (Quick Step Floors) en Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott). Eerste landgenoot werd Tosh Van der Sande op een tiende plaats. Tim Wellens behoudt zijn leiderstrui.

In China kregen de renners na de koninginnenrit van gisteren de langste rit van deze zesdaagse rittenkoers voorgeschoteld met 212,2 km. Na de bergrit van gisteren was er een nieuwe leider met Tim Wellens en in deze laatste twee ritten waren ook de bonificatieseconden onderweg van tel.



De eerste sprint lag na 30 km en dus kregen vroege vluchters geen kans in het begin van de etappe. Die sprint kwam op naam van Danny van Poppel, voor Tim Wellens en Julian Alaphilippe. Drie seconden voor de Nederlander dus, maar ook twee voor Wellens die daarmee uitliep op Bauke Mollema.



Ook daarna keerde de rust nog niet meteen terug in het peloton. Het regende aanvallen en het zou duren tot km 60 vooraleer drie renners de zegen kregen: Daniel Oss, Fabricio Ferrari en William Clarke. Maximaal reed het trio een bonus van 5:45 bij elkaar.

Hergroepering

In het peloton moest vooral Lotto-Soudal aan de bak van leider Tim Wellens. Toen ook Quick Step Floors en Movistar een handje kwamen toesteken, zakte de voorsprong snel, maar brak het peloton wel in stukken op het geaccidenteerde laatste deel van de etappe. Op de laatste hindernis van de dag trok Nicolas Roche, derde in de stand, met Bauke Mollema, Wout Poels en Jesus Herrada in de aanval, maar Wellens pareerde perfect en sloot aan bij het kwartet. Het gevaar werd geneutraliseerd, het peloton, of wat daar nog van restte, keerde terug op de vijf.



Uiteindelijk volgde een hergroepering met de vluchters op 25 km van de finish met zo'n 70 renners. De sprint werd voorbereid en daarin toonde Dylan Groenewegen zich de snelste en moest Fernando Gaviria na drie overwinningen vrede nemen met een tweede stek.



Voor Groenewegen is het zijn achtste overwinning van het seizoen, zijn tweede in de WorldTour na de slotrit in Parijs in de Tour de France. Voorts won hij twee ritten in de Ronde van Noorwegen (2.BC), één rit in de Ronde van Yorkshire (2.1), twee ritten in de Ster ZLM Toer (2.1) en een rit in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC).



Wellens telt met nog één etappe te gaan 6 seconden voorsprong op Mollema en 11 op Roche.

Uitslag top 10

1. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) in 5u04:21 (gem.: 41,83 km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Magnus Cort (Den/ORS) 0:00

4. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:00

5. Pierpaolo De Negri (Ita/NIP) 0:00

6. Roger Kluge (Dui/ORS) 0:00

7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

8. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:00

9. Rick Zabel (Dui/KAT) 0:00

++ 10. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 0:00

Stand top 10

++ 1. Tim Wellens (Bel/LTS) de 752,7 km in 17u13:19 (gem.: 43,70 km/u)

2. Bauke Mollema (Ned/TFS) op 0:06

3. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:11

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:14

++ 5. Ben Hermans (Bel/BMC) 0:18

6. Matej Mohoric (Sln/UAD) 0:24

7. Wout Poels (Ned/SKY) 0:24

8. Silvan Dillier (Zwi/BMC) 0:29

9. Rein Taaramäe (Est/KAT) 0:29

10. Rémi Cavagna (Fra/QST) 0:31

