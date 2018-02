Groenewegen beresterk in sprint: "Het bewijs dat ik ook zware koersen kan winnen" MH

25 februari 2018

17u02

Bron: Sporza 0 Wielrennen De gebalde vuist bij Dylan Groenewegen. De Nederlander van LottoNL-Jumbo toonde zich autoritair de sterkste in een massasprint in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Het bewijs dat ik ook zware koersen kan winnen."

"In de sprint ging het ook wel makkelijk”, klonk het bij Groenewegen na afloop. “Natuurlijk hebben we voordien nog 200 km gereden en het was koud in de rug. Op een bepaald moment ontbrak het een beetje en zat ik in de tweede groep, maar dan hebben mijn ploegmaats me terug gebracht. Zo kwam ik opnieuw in de situatie om te winnen."

Voor Groenewegen is het zijn vierde ritzege van het seizoen. “Het is heel mooi dat ik hier win. Vandaag bewijs ik dat ik ook zware koersen kan winnen. Dit is een knappe bevestiging."